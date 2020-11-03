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NYA-快閃店登入南西商圈 台灣限定「黑貓與富士山」粉絲瘋搶

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「NYA-期間限定快閃店」11/3至11/30在新光三越台北南西店三館一樓推出。記者江佩君／攝影
「NYA-期間限定快閃店」11/3至11/30在新光三越台北南西店三館一樓推出。記者江佩君／攝影

來自日本的時尚黑貓「NYA-」11/3至11/30在新光三越台北南西店三館一樓推出「NYA-期間限定快閃店」，這次特別的事，店裝以日本富士山為主題，並獨家在台推出一系列富士山限定周邊，療癒台灣消費者無法出國的苦悶，果然開幕首日，門外排隊人潮不間斷，店內也擠滿粉絲選購，幾乎入場者手邊戰利品都堆滿購物籃，可見IP經濟、粉絲商機不容小覷。

「NYA-期間限定快閃店」以富士山為主題。記者江佩君／攝影
「NYA-期間限定快閃店」以富士山為主題。記者江佩君／攝影

這次「NYA-期間限定快閃店」有別以往的黑白簡約風，這次日本獨家釋出「富士山NYA-」造型元素，打造吸睛店裝與設計一系列台灣獨家限定商品，無論是帆布包、貼紙、刺繡片、馬克杯、杯墊、隨身鏡，都賦予富士山NYA-元素，透過最能代表日本的富士山元素，一解台灣消費者暫時無法赴日旅遊的心情。

台灣獨家富士山NYA-周邊。記者江佩君／攝影
台灣獨家富士山NYA-周邊。記者江佩君／攝影

NYA-台灣獨家限定周邊，包括首度與專業行動周邊品牌亞果元素聯名推出行動電源，擁有5000mAh容量、重量僅100g，隨身攜帶相當輕巧，有黑、白兩款設計。

NYA-聯名亞果元素輕巧型行動電源。記者江佩君／攝影
NYA-聯名亞果元素輕巧型行動電源。記者江佩君／攝影

台灣限定還有NYA- x murmur多功能包袋系列，從輕便購物袋、可收納後背包、防水雨傘套到皮革票卡夾，潮流兼具功能性，滿足各種收納需求。另有，可顯示溫度的智能測溫保溫瓶、超輕量隨身傘、抱枕毛毯、文具商品及等，全部新品皆為全球台灣獨家販售。

買NYA-智能顯溫保溫瓶（左），送迷你瓶。記者江佩君／攝影
買NYA-智能顯溫保溫瓶（左），送迷你瓶。記者江佩君／攝影

此外，也有近百種進口與日本同步限量商品，包括服飾、包袋、雜貨，以及日本限定New Era聯名帽款，讓粉絲不用飛日本就能買到。

「NYA-期間限定快閃店」需管制入場消化人潮入店選購。記者江佩君／攝影
「NYA-期間限定快閃店」需管制入場消化人潮入店選購。記者江佩君／攝影
NYA-絨毛雜貨周邊。圖／新光三越提供
NYA-絨毛雜貨周邊。圖／新光三越提供
台灣獨家富士山NYA-周邊。圖／新光三越提供
台灣獨家富士山NYA-周邊。圖／新光三越提供
台灣獨家富士山NYA-周邊。記者江佩君／攝影
台灣獨家富士山NYA-周邊。記者江佩君／攝影
「NYA-期間限定快閃店」店內選購人潮。記者江佩君／攝影
「NYA-期間限定快閃店」店內選購人潮。記者江佩君／攝影
台灣獨家富士山NYA-周邊。圖／新光三越提供
台灣獨家富士山NYA-周邊。圖／新光三越提供
台灣獨家富士山NYA-周邊。記者江佩君／攝影
台灣獨家富士山NYA-周邊。記者江佩君／攝影

日本 富士山 快閃

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