頂級工藝串連！寶珀BLANCPAIN藝術大師Métiers d’Art表展11月中登場

今年台灣設計魂大爆發，五都、地方的設計主題展覽遍地開花，設計（design）從原本解決問題的手段，變成匯聚焦點的超熱關鍵字；而設計與工藝（craft）的差別，或就在：工藝承接了更多的歷史、手感與深刻之美。頂級鐘表品牌「寶鉑（Blancpain）」近期將於台北101呈現頂級表展，透過Métiers d’ Art大藝術家系列的客訂限量表款，一次匯集大馬士革金雕、備長炭、赤銅金雕、琺瑯彩繪等工藝，帶來深刻、罕見的深邃之美。

寶珀（BLANCPAIN），藝術大師系列「瑞士雪絨花」琺瑯彩繪工藝腕表。圖 / Blancpain提供。

「瑞士雪絨花腕表」透過特殊的溫控技術與特製的綠色釉料，以內填琺瑯的形式，呈現出雪絨花的婀娜婉約與立體；西元前16世紀源自於中國，後傳至古代大馬士革、西班牙的「大馬士革鑲金工藝（Damasquinage）」過往常見於西洋刀劍甲冑之上、這回則聚焦於一只「象神腕表」，富有鮮明賞玩逸趣並帶有些許的宗教聯想。

表面背景備長炭的黝黑與鳥居建築的赤銅金色，對比出「Binchōtan」備長炭腕表的盎然奇趣。圖 / Blancpain提供。

赤銅雕繪（Shakudō）在近代鐘表產業中並不多見、卻是寶珀的拿手工藝，透過將銅合金本身內含的黃、橙、青色轉化為輕黑灰色，進而捕捉了日本浮世繪經典名作「神奈川沖浪裏」的浪濤與層次、動靜隨心；另一只「Binchōtan」備長炭腕表更大玩創意：以備長炭為表面材料，工藝師再使用日本傳統樹脂製漆，賦予表面微妙光澤，同時立體、強烈印象的「鳥居」則立於腕表表面中央，像串連起神明與人間、不同頻段維度的空間，無論是小河、山丘、雲彩，更因配備長炭的黝黑與赤銅金色，對比出盎然奇趣。

大馬士革金雕的歷史可回溯至西元前16世紀，最早多運用於刀劍甲冑，裝飾、藝術氣息鮮明。圖 / Blancpain提供。

還不能出國觀光、卻也想飽覽日式風情與工藝之美？表展將於11月16（周一）至18日（周三）於寶鉑（Blancpain）台北101專賣店上舉行，期間限定三日，且來一探。