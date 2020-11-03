頂級米其林輪胎加持！全天候穿搭PALLADIUM進化型防水靴問世

PALLADIUM的PAMPA X TECH All Weather全天候概念系列更是找來輪胎大廠米其林合作。圖／PALLADIUM提供

從軍用風格靴款，到雨天最強防水鞋，PALLADIUM絕對是目前，最多人穿搭的鞋履品牌。然而，品牌卻不以為滿，持續的進化，更攜手輪胎大廠米其林（MICHELIN）打造全天候概念系列，結合雙品牌的科技，讓靴款足以應付不同天氣。

不管何時，在捷運車廂內、公車上甚至是到郊外踏青，一定都能看到PALLADIUM的鞋款，無論是休閒還是防水款皆有，說明了品牌在消費者心中的地位。特別是，以飛機輪胎大底與防水科技聞名，每個人或多或少都能對PALLADIUM有一定的印象。而這一次的PAMPA X TECH All Weather全天候概念系列更是找來輪胎大廠米其林合作，導入其頂級Cross Climate輪胎特有的V字形胎紋、3D花紋槽設計與獨家輪胎橡膠複合材質。催生出針對多變天候、地形、地面穩定度、抓地力及耐磨性能皆提升的靴款。

PALLADIUM的PAMPA X TECH All Weather全天候概念系列更是找來輪胎大廠米其林合作。圖／PALLADIUM提供

既然名為全天候，這系列鞋款必然有著與過去不同的配備，像是結合米其林輪胎橡膠與科技防水纖維拼接，達到鞋面防刮效果。並具備PALLADIUM招牌Waterproof Plus橘標科技防水薄膜、防水塗層有著雙倍防水力。使用Dri-lex Eco再生吸濕排汗內裡，大幅提升長時間穿著的透氣與耐穿性。而且主打款PAMPA X TECH BDM就以米其林寶寶（Bibendum）為設計靈感，仿造出如同米其林寶寶的鞋面外型，全系列搭載蜂巢式彈力透氣鞋墊，兼顧舒適性。

PALLADIUM的PAMPA X TECH All Weather全天候概念系列，一共推出三款，包括有著Climate Control米其林配色鞋提織帶的TECH BDM系列。以及採用牛巴戈皮革拼接彈道尼龍科技防水布面的TECH WPN鞋、利用頂級荔枝紋牛皮創造全靴身的真皮材質的TECH POLICE鞋，滿足不同消費者在搭配時的選擇。

PAMPA X TECH POLICE系列鞋5,880元。圖／PALLADIUM提供