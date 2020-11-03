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栽種技術克服氣候變遷 彰化二水白柚穩住品質和價錢
彰化縣白柚進入盛產期，今年氣候溫暖，白柚樹開花受影響，主要產地二水鄉的產量約減少一至兩成，每台斤30至40元，跟去年差不多，鄉農會認為農民栽種技術良好是維持價格的主因。
白柚春天開花，重陽節前後採收上市，目前沿著山腳路、員集路進入二水鄉，兩側農戶擺出看板或直接展示白柚。鄉農會總幹事蔡文琳今天說，今年和去年一樣，2、3月白柚樹開花時雨水太少、氣候乾燥，未能一次開完花，分兩次開花影響結果，幸好農民種植技術純熟，補彌氣候問題，白柚品質優於去年。
二水鄉白柚種植面積約120公頃，雖與龍眼、文旦柚等水果混種，但產量全縣最多，有彰化縣「白柚的故鄉」美稱，不但受國內消費者喜愛，果實碩大的帝王柚還外銷日本，可惜今年開花期違常又雨水太多，產量減少之外，白柚單顆大多重約5至6台斤，少有10台斤的大白柚。
二水鄉白柚外銷日本的農民陳永堂說，大白柚樹嫩枝開花，因此農民採收時格外留意保護嫩枝，連結帶枝的從芽點以下剪下老枝，再反手剪掉枝幹，只留果實，既可以保護白柚樹，又能完美採收果實。
白柚產季不在中秋，接著文旦柚產期結束後上場，喜愛吃柚子的民眾可從中秋前吃到11月中旬。蔡文琳說，白柚果肉和文旦柚一樣，又甜又多汁，挑選時不必在意外皮，重量越飽實的代表水分越多，就越好吃。
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