影／麗寶Outlet4周年慶11月7日起 GUCCI太陽眼鏡2折起

麗寶Outlet 4周年慶本周六11月7日起登場 GUCCI太陽眼鏡2折起場，全館卡友搭配消費滿5000送300，滿3000抽價值14萬福容大飯店無敵住宿券、按摩椅、鑽戒等，玉山麗寶卡友還能以百元加價購愛貝恩時尚繽紛口罩一盒，防疫又兼顧穿搭；11月5日與麗寶周年慶同慶，盛大開幕的はま壽司HAMASUSHI，進駐台中麗寶，是日本連鎖壽司品牌，每盤40元起。

館內品牌丹麥快時尚品牌JACK&JONES、ONLY，精選款針織上衣2折優惠，只要558元，年輕人最愛ROOTS、GUESS有超低折扣限量排隊商品，H:CONNECT、Arnold Palmer精選商品買一送一，GUCCI、FENDI太陽眼鏡原價1萬4900元，下殺2折。