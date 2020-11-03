FRED設計師聯名系列大膽玩比例 中性風有霸氣

LVMH集團下的法國現代珠寶品牌斐登（FRED），自創立以來一直以設計大膽創新的珠寶作品而著稱，品牌更於歡慶成立80周年之際、於2016年推出全新8°0 系列作為紀念。該系列因為大受歡迎，在另一個十年開始之際，這一系列將以Chance Infinie之名重新面世，延續品牌無畏的精神所帶來的無限可能。而今年，藝術總監 Valérie Samuel更發揮奇想，攜手南非的年輕設計師Annelise Michelson推出一個特別的聯名系列。

「捉緊運氣、發揮冒險精神，以率性、雅緻的創作打破珠寶設計的成規，致力成為首屈一指的『當代創意珠寶商』。」這便是FRED的創始人 Fred Samuel堅信的宗旨。秉持創始人祖父的精神，Valérie Samuel邀請Annelise Michelson發揮她所擅長的雕塑線條和大膽比例，自由地以立體、女性化及感性的風格重新詮釋Chance Infinie系列，將FRED經典的雙扭線設計小環與大環交織在一起，聯名作共有耳環、頸圈、戒指、手鐲等4種不同品項的黃K金作品。