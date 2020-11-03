新光音樂廳周歲 陳毓襄秀琴藝

新光音樂廳於去年10月24日盛大舉行開幕記者會，並於10月27日邀請到享譽國際的史坦威鋼琴藝術家陳毓襄老師舉辦開幕音樂會，搭配史坦威千萬名琴的表演，讓聽眾深受感動。

在今年新光音樂廳滿一周年生日時，新光銀行文教基金會於日前再次隆重邀請鋼琴家陳毓襄蒞臨演出，帶給聽眾更多的驚艷。

陳毓襄表示，新光音樂廳滿一周年這麼盛大的日子，她特別安排集結巴赫、李斯特這兩大作曲巨擘的經典作品。上半場為巴赫的作品，演出清新典雅的G大調第五號《法國組曲》作品816，在下半場演出前，特別邀請知名樂評焦元溥老師與聽眾進行簡單的曲目介紹。

李斯特12首《超技練習曲》每曲也不只練習一種技巧，是多種技巧的混合，直至今日《超技練習曲》仍是鋼琴技巧之頂冠經典，嚴苛考驗鋼琴家的手指與頭腦。

陳毓襄指出，12首曲子就像12則故事，有各自的畫面，演奏者必須超越技巧、超越音樂之後，留下豐富的想像力來演奏，這套曲目不僅需要體力、耐力與爆發力，更需要魔鬼般的演奏技巧，陳毓襄演奏完畢後，獲得滿場聽眾如雷的掌聲。

最後在全台首架唯一的史坦威千萬鋼琴「STEINWAY D-274 SPIRIO r」自動播放生日快樂歌的歡喜氣氛下，與在場貴賓一起切生日蛋糕，祝褔新光音樂廳一週年生日快樂。

新光音樂廳於10月2３日也特別邀請到伊爾根爵士樂團蒞臨演出，帶給聽眾輕鬆歡樂的爵士之夜。該樂團是由前駐日外交官、爵士鋼琴家趙雲華自日本退休返台後，結合國內爵士界一流演奏家，組成具有古典爵士風特色之樂團。

成員包括：薩克斯風演奏家林秉宏、小提琴家賴三洋、低音提琴鄭凱帆、爵士鼓林森元，演奏悠揚樂聲結合爵士歌手林熒玫、特別來賓聲樂家羅以琳的美妙歌聲，讓聽眾如癡如醉。

座落在板橋油庫口的新光音樂廳除了帶著藝術走進社區，更自許讓喜好音樂的聽眾更貼近藝術、使藝術成為日常生活的一部分，誠摯歡迎您來新光音樂廳欣賞音樂，並藉此體驗新板傑仕堡的豐富人文藝術之美。