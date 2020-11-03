快訊

歐洲東南亞疫情掃到台灣 德英法菲移入4例新冠肺炎

封城前夜的恐怖攻擊：維也納鬧街掃射3死…已知什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光音樂廳周歲 陳毓襄秀琴藝

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
鋼琴家陳毓襄在新光音樂廳演出。圖／新光銀行提供
鋼琴家陳毓襄在新光音樂廳演出。圖／新光銀行提供

新光音樂廳於去年10月24日盛大舉行開幕記者會，並於10月27日邀請到享譽國際的史坦威鋼琴藝術家陳毓襄老師舉辦開幕音樂會，搭配史坦威千萬名琴的表演，讓聽眾深受感動。

在今年新光音樂廳滿一周年生日時，新光銀行文教基金會於日前再次隆重邀請鋼琴家陳毓襄蒞臨演出，帶給聽眾更多的驚艷。

陳毓襄表示，新光音樂廳滿一周年這麼盛大的日子，她特別安排集結巴赫、李斯特這兩大作曲巨擘的經典作品。上半場為巴赫的作品，演出清新典雅的G大調第五號《法國組曲》作品816，在下半場演出前，特別邀請知名樂評焦元溥老師與聽眾進行簡單的曲目介紹。

李斯特12首《超技練習曲》每曲也不只練習一種技巧，是多種技巧的混合，直至今日《超技練習曲》仍是鋼琴技巧之頂冠經典，嚴苛考驗鋼琴家的手指與頭腦。

陳毓襄指出，12首曲子就像12則故事，有各自的畫面，演奏者必須超越技巧、超越音樂之後，留下豐富的想像力來演奏，這套曲目不僅需要體力、耐力與爆發力，更需要魔鬼般的演奏技巧，陳毓襄演奏完畢後，獲得滿場聽眾如雷的掌聲。

最後在全台首架唯一的史坦威千萬鋼琴「STEINWAY D-274 SPIRIO r」自動播放生日快樂歌的歡喜氣氛下，與在場貴賓一起切生日蛋糕，祝褔新光音樂廳一週年生日快樂。

新光音樂廳於10月2３日也特別邀請到伊爾根爵士樂團蒞臨演出，帶給聽眾輕鬆歡樂的爵士之夜。該樂團是由前駐日外交官、爵士鋼琴家趙雲華自日本退休返台後，結合國內爵士界一流演奏家，組成具有古典爵士風特色之樂團。

成員包括：薩克斯風演奏家林秉宏、小提琴家賴三洋、低音提琴鄭凱帆、爵士鼓林森元，演奏悠揚樂聲結合爵士歌手林熒玫、特別來賓聲樂家羅以琳的美妙歌聲，讓聽眾如癡如醉。

座落在板橋油庫口的新光音樂廳除了帶著藝術走進社區，更自許讓喜好音樂的聽眾更貼近藝術、使藝術成為日常生活的一部分，誠摯歡迎您來新光音樂廳欣賞音樂，並藉此體驗新板傑仕堡的豐富人文藝術之美。

樂團 法國 音樂會

延伸閱讀

白建宇的貝多芬鋼琴奏鳴曲全集展演

十大萬聖節必聽古典樂

NBA／米勒家族同意出售猶他爵士 價值16.6億美元

爵士鋼琴大師奇斯．傑瑞特揭露自身中風病況

相關新聞

白靈來了！金龍裝、火辣造型超經典 為金馬紅毯增看點

第57屆金馬獎即將在11月21日登場，今年雖然受到新冠肺炎疫情影響，但依舊有不少海外與會的影人就算隔離14天也要到場，像...

頂級工藝串連！寶珀BLANCPAIN藝術大師Métiers d’Art表展11月中登場

今年台灣設計魂大爆發，五都、地方的設計主題展覽遍地開花，設計（design）從原本解決問題的手段，變成匯聚焦點的超熱關鍵...

頂級米其林輪胎加持！全天候穿搭PALLADIUM進化型防水靴問世

從軍用風格靴款，到雨天最強防水鞋，PALLADIUM絕對是目前，最多人穿搭的鞋履品牌。然而，品牌卻不以為滿，持續的進化，...

栽種技術克服氣候變遷 彰化二水白柚穩住品質和價錢

彰化縣白柚進入盛產期，今年氣候溫暖，白柚樹開花受影響，主要產地二水鄉的產量約減少一至兩成，每台斤30至40元，跟去年差不...

影／麗寶Outlet4周年慶11月7日起 GUCCI太陽眼鏡2折起

麗寶Outlet 4周年慶本周六11月7日起登場 GUCCI太陽眼鏡2折起場，全館卡友搭配消費滿5000送300，滿30...

FRED設計師聯名系列大膽玩比例 中性風有霸氣

LVMH集團下的法國現代珠寶品牌斐登（FRED），自創立以來一直以設計大膽創新的珠寶作品而著稱，品牌更於歡慶成立80周年...

新光音樂廳周歲 陳毓襄秀琴藝

新光音樂廳於去年10月24日盛大舉行開幕記者會，並於10月27日邀請到享譽國際的史坦威鋼琴藝術家陳毓襄老師舉辦開幕音樂會...

想知各國疫情最新現況 奇美研發系統一掃便知

掃描QR code，就能知道各國最新的疫情狀況，台南奇美醫院中醫部骨傷科主任任東輝團隊，利用美國疾管中心公布的資料，加上...

啤酒不分季節！柏克金啤酒99元起開趴抽好禮 台啤、海尼根搭餐享優惠

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

天天限時限量開賣「中衛口罩」！博客來雙11活動火力全開下殺3折起

瞄準「雙11」年度購物季，博客來即日起至11月12日祭出史上最優惠雙11活動，商品參展總數歷年最多，共有上萬種商品全面下...

Fendi IShine全新風貌 亮面漆皮表帶對比珍珠母貝超美

FENDI腕表中的Fendi IShine系列，以寶石為時標，轉動龍頭便能轉動時標的寶石、變化外觀，趣味的設計細節深受許...

金馬奇幻影展來台中 8日中午起售票資訊在這裡

台北金馬執委會在台北、台中同步推出「金馬奇幻影展」網羅24部奇幻電影，規劃「金馬影展之台中好奇幻」11月17日至21日在...

熱門新聞

心理測驗／廢墟探險「與誰同行」？ 知道你與哪種另一半最搭

吳德榮：今北台、東半部濕涼 「閃電」颱風「打轉」中

想和好？想被哄？揭露12星座吵架後的真面目

大江購物中心「美食版周年慶」59家餐飲聯手優惠

颱風閃電滯留打轉往西前進 吳聖宇:周五後花東恐大雨

明年入學的公費醫師 服務時間將延長為10年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。