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想知各國疫情最新現況 奇美研發系統一掃便知

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
奇美醫學中心中醫部團隊完成的全球新冠肺炎傳播風險評估系統，只要掃描QR code就能馬上得知。圖／奇美提供
奇美醫學中心中醫部團隊完成的全球新冠肺炎傳播風險評估系統，只要掃描QR code就能馬上得知。圖／奇美提供

掃描QR code，就能知道各國最新的疫情狀況，台南奇美醫院中醫部骨傷科主任任東輝團隊，利用美國疾管中心公布的資料，加上運算，呈現出各地的傳播風險，並依嚴重程度分為5級，讓大家一目瞭然，特別是醫護人員可以掃描後馬上得知，全球人士都能使用，成果受到肯定，已發表在國際知名SCI期刊Medicine。

奇美醫學中心中醫部根據美國疾病管制與預防中心公布的新冠肺炎確診率和死亡率，分別使用羅序模式(the Rasch mode)預測全球各地區疫情變化趨勢，及貝氏定理(Bayes’s theorem)演算各地死亡率兩種模式，結合確診率的加倍天數，用來預測新冠肺炎的地域性傳播風險。

團隊並依照風險的強弱，從最穩定的黑色，依次為紫、紅、黃及最嚴重的綠色圓點，而圓點的大小則代表確診個案數的多寡。

會做這樣的分析與應用，團隊表示，主要是目前全球公布有關於新冠肺炎的研究，比較缺少關於國家和地區的死亡率、傳播率、潛伏期以及對年齡和人口統計的綜合討論數據資料，也較沒有可靠的地域性風險評估。

而這項分析的結果也相當準確，團隊之前分析2020年03月16日新冠肺炎地域性傳播風險結果顯示，排名前7位的國家分別是伊朗、韓國、義大利、德國、西班牙、中國-湖北和法國，結果與同一天美國疾病管制與預防中心發布旅行健康預警都是一致的。

團隊希望透過線上即時查詢的方式，將世界各國疫情爆發的風險以及案例死亡率視覺化，快速呈現在Google Maps，並且讓一般民眾及醫事人員透過手機掃描QR code，就可以馬上獲得地域性傳播的風險，作為防疫參考。

奇美醫學中心中醫部團隊完成的全球新冠肺炎傳播風險評估系統，只要掃描QR code就能馬上得知。圖／奇美提供
奇美醫學中心中醫部團隊完成的全球新冠肺炎傳播風險評估系統，只要掃描QR code就能馬上得知。圖／奇美提供
奇美醫學中心中醫部團隊完成的全球新冠肺炎傳播風險評估系統，只要掃描QR code就能馬上得知。圖／奇美提供
奇美醫學中心中醫部團隊完成的全球新冠肺炎傳播風險評估系統，只要掃描QR code就能馬上得知。圖／奇美提供

新冠肺炎 死亡率 疫情

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