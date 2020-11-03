聽新聞
test
0:00 / 0:00
白靈來了！金龍裝、火辣造型超經典 為金馬紅毯增看點
第57屆金馬獎即將在11月21日登場，今年雖然受到新冠肺炎疫情影響，但依舊有不少海外與會的影人就算隔離14天也要到場，像是日本導演是枝裕和、新加坡男演員李國煌等，而最新消息指出以《墮胎師》入圍最佳女主角的華裔好萊塢演員白靈也將飛來台灣準備參與金馬獎，這更可以說是為整個活動增添許多看點，因為白靈的衣著風格向來非常有個人特色，讓人期待當天她會以怎樣的造型現身。
回顧白靈在世界各地的影展、時尚活動的經典造型，大概以充滿文化特色或是裸露火辣風格兩種路線為主，比如在2015 MTV電影獎上的金龍盔甲裝、同年在好萊塢電影節中穿的好萊塢路牌裝、2009年的肚兜裝和2008年在葛萊美獎上看起來像是牌局的蓬裙裝等等，更別提各種挖空、深V剪裁的洋裝、大禮服，都展露數十年如一日的精瘦身型。
雖然這樣的穿衣風格讓她經常被選為「紅毯最糟」的造型得主之一，但是換個角度想也是某種個人特色，很有識別度和話題熱度，相信一定會帶來不小驚喜，而且這次是她第一次踏上金馬獎紅毯，會做出怎樣的服裝選擇跟她會不會得到最佳女主角一樣，備受期待！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言