白靈來了！金龍裝、火辣造型超經典 為金馬紅毯增看點

第57屆金馬獎即將在11月21日登場，今年雖然受到新冠肺炎疫情影響，但依舊有不少海外與會的影人就算隔離14天也要到場，像是日本導演是枝裕和、新加坡男演員李國煌等，而最新消息指出以《墮胎師》入圍最佳女主角的華裔好萊塢演員白靈也將飛來台灣準備參與金馬獎，這更可以說是為整個活動增添許多看點，因為白靈的衣著風格向來非常有個人特色，讓人期待當天她會以怎樣的造型現身。

回顧白靈在世界各地的影展、時尚活動的經典造型，大概以充滿文化特色或是裸露火辣風格兩種路線為主，比如在2015 MTV電影獎上的金龍盔甲裝、同年在好萊塢電影節中穿的好萊塢路牌裝、2009年的肚兜裝和2008年在葛萊美獎上看起來像是牌局的蓬裙裝等等，更別提各種挖空、深V剪裁的洋裝、大禮服，都展露數十年如一日的精瘦身型。