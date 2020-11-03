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啤酒不分季節！柏克金啤酒99元起開趴抽好禮 台啤、海尼根搭餐享優惠

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
台灣啤酒與美式漢堡餐廳TakeOut Burger&Cafe合作，凡購買包含18天生啤酒的聯名合作套餐，有機會獲得限量設計款啤酒杯乙個。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
台灣啤酒與美式漢堡餐廳TakeOut Burger&Cafe合作，凡購買包含18天生啤酒的聯名合作套餐，有機會獲得限量設計款啤酒杯乙個。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

雖然天氣逐漸降溫，但帶有大麥香氣、暢快氣泡的啤酒始終都是搭餐、派對的最佳伴手。柏克金、台灣啤酒、海尼根分別針對餐食搭配、派對主題送上促銷活動。柏克金推出「滿99元以上」就可以登錄抽獎，海尼根與台灣啤酒則分別鎖定特定餐廳推出優惠與好禮，讓味蕾之樂無分歲時、同樣爽快。

柏克金啤酒鎖定「派對」為主題，只要在2020年11月期間於指定通路購買啤酒滿額99元以上，同時發票有明確可辨識之明細，即可可於官方網站登錄抽獎。圖 / 柏克金啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
柏克金啤酒鎖定「派對」為主題，只要在2020年11月期間於指定通路購買啤酒滿額99元以上，同時發票有明確可辨識之明細，即可可於官方網站登錄抽獎。圖 / 柏克金啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

柏克金啤酒在11月舉辦、以「派對」之名的抽獎最大獎為Marshall黑色超酷冰箱，市價約30,000元。圖 / 翻攝自柏克金啤酒臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
柏克金啤酒在11月舉辦、以「派對」之名的抽獎最大獎為Marshall黑色超酷冰箱，市價約30,000元。圖 / 翻攝自柏克金啤酒臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

柏克金啤酒鎖定「派對」為主題，只要在2020年11月1日至30日止，於7-11、全家、萊爾富、OK超商、全聯、美廉社、頂好、JASONS、家樂福、愛買、大潤發等指定通路購買商品滿99元以上，且發票列有可辨識購買柏克金全系列任330ml、500ml之明細，便可於官方網站登錄抽獎，獎品包含柏克金啤酒330ml乙箱、Nintendo Switch Lite 遊戲主機、Marshall FRIDGE 4.4 音響造型冰箱與JBL Partybox 300 炫光藍芽喇叭，每筆發票僅限登錄一次、重複登錄則將不予計算。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

海尼根與原燒O-NiKU餐廳合作，11月9日至11日活動期間，凡點任一套餐換購經典海尼根生啤酒一杯（350ml），單杯原價99元、活動期間僅39元。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
海尼根與原燒O-NiKU餐廳合作，11月9日至11日活動期間，凡點任一套餐換購經典海尼根生啤酒一杯（350ml），單杯原價99元、活動期間僅39元。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

台灣啤酒則將「18天生啤酒」帶入餐酒概念：近期主打18天生與美式漢堡餐廳TakeOut Burger&Cafe聯名，凡購買聯名合作套餐，即有機會獲得限量設計款啤酒杯（容量約143cc）乙個；海尼根則攜手原燒O-NiKU餐廳推出「無差別優惠」，在11月9日（周一）至11日（周三）限期三日，凡點任一套餐換購經典海尼根生啤酒一杯（350ml），單杯原價99元、活動期間僅39元、第二杯起只要11元，同時活動期間，只要穿戴任一綠色衣物或配件，點用套餐再送大西洋鮭魚（原價158元）一份、並可獲得一瓶海尼根0.0零酒精。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

海尼根與原燒O-NiKU餐廳推出搭餐優惠，活動期間，只要穿戴任一綠色衣物或配件，點用套餐再送大西洋鮭魚（原價158元）一份、並可獲得一瓶海尼根0.0零酒精。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
海尼根與原燒O-NiKU餐廳推出搭餐優惠，活動期間，只要穿戴任一綠色衣物或配件，點用套餐再送大西洋鮭魚（原價158元）一份、並可獲得一瓶海尼根0.0零酒精。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

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