啤酒不分季節！柏克金啤酒99元起開趴抽好禮 台啤、海尼根搭餐享優惠
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
雖然天氣逐漸降溫，但帶有大麥香氣、暢快氣泡的啤酒始終都是搭餐、派對的最佳伴手。柏克金、台灣啤酒、海尼根分別針對餐食搭配、派對主題送上促銷活動。柏克金推出「滿99元以上」就可以登錄抽獎，海尼根與台灣啤酒則分別鎖定特定餐廳推出優惠與好禮，讓味蕾之樂無分歲時、同樣爽快。
柏克金啤酒鎖定「派對」為主題，只要在2020年11月1日至30日止，於7-11、全家、萊爾富、OK超商、全聯、美廉社、頂好、JASONS、家樂福、愛買、大潤發等指定通路購買商品滿99元以上，且發票列有可辨識購買柏克金全系列任330ml、500ml之明細，便可於官方網站登錄抽獎，獎品包含柏克金啤酒330ml乙箱、Nintendo Switch Lite 遊戲主機、Marshall FRIDGE 4.4 音響造型冰箱與JBL Partybox 300 炫光藍芽喇叭，每筆發票僅限登錄一次、重複登錄則將不予計算。
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※飲酒過量，害人害己。
台灣啤酒則將「18天生啤酒」帶入餐酒概念：近期主打18天生與美式漢堡餐廳TakeOut Burger&Cafe聯名，凡購買聯名合作套餐，即有機會獲得限量設計款啤酒杯（容量約143cc）乙個；海尼根則攜手原燒O-NiKU餐廳推出「無差別優惠」，在11月9日（周一）至11日（周三）限期三日，凡點任一套餐換購經典海尼根生啤酒一杯（350ml），單杯原價99元、活動期間僅39元、第二杯起只要11元，同時活動期間，只要穿戴任一綠色衣物或配件，點用套餐再送大西洋鮭魚（原價158元）一份、並可獲得一瓶海尼根0.0零酒精。
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