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天天限時限量開賣中衛口罩！博客來雙11活動火力全開

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
博客來即日起至11月12日祭出史上最優惠「雙11」活動，中衛口罩天天限量開搶，上萬種商品全面下殺3折起。圖／博客來提供
博客來即日起至11月12日祭出史上最優惠「雙11」活動，中衛口罩天天限量開搶，上萬種商品全面下殺3折起。圖／博客來提供

瞄準「雙11」年度購物季，博客來即日起至11月12日祭出史上最優惠雙11活動，商品參展總數歷年最多，共有上萬種商品全面下殺3折起，活動期間每天都會限時限量開賣一款中衛口罩，就連姐姐謝金燕聯名款都有。

博客來雙11檔期限時限量推出的中衛口罩詳細開賣時間及款式將公布在博客來「口罩好友會」活動專區，每個帳號每個顏色限購1盒，限量售完為止。今天（11月3日）下午3點將限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝－月河藍（晨曦），售價300元；11月4日下午3點將限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝入－天空藍，售價300元；11月5日下午3點將限量開賣中衛醫療口罩玩色系列30片盒裝（黑＋綠），售價260元；11月6日下午3點將限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝－深丹寧，售價300元；11月7日下午3點將限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝－櫻花粉，售價300元；11月8日下午3點將限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝－炫霓紫，售價300元；11月9日上午11點將限量開賣中衛謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩10片裝（非醫療用口罩），售價119元；11月10日下午3點將限量開賣中衛醫療口罩－玩色系列30片盒裝（黑＋月河藍），售價260元；11月11日下午3點將限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝－麥飯石灰，售價300元；11月12日下午3點將限量開賣中衛醫療口罩－兒童款丹寧牛仔30片盒裝，售價300元。

博客來雙11活動主攻女性、親子客層，強打經典文學優惠童書，超值套書、以及3C家電、美妝保養、流行服飾、餐具食器、秋換季食補、設計文具等7大提升生活質感的商品，還有訴求「雙倍有感」推出熱門商品兩件5折、買1送一1專區，並特別針對光棍單身族、主婦及不同職業規畫獨家單元。

迎戰雙11，博客來祭出星巴克、Melvita蜜葳特、WMF、Russet、TIGER虎牌等超過20家熱門品牌折價券現領現用，最高現折2,222元，圖書最強71折專區，囊括超過300套今年最具話題的暢銷好書71折起。還有首次加入CROSS、韓國BALSAM等品牌獨家優惠以及MOLESKINE、鈴木太太等多款雙11福袋限時搶購，眾多熱門新品搶先上市，包括林務局年度月曆、桌曆、筆記本，還有11月6日限量開賣微熱山丘新品柚香蘋果酥。

11月6日11月7日博客來會員日，會員結帳滿千再88折起，消費滿1,200元再送100元E-Coupon，鑽石白金會員滿2,000元再送100元E-Coupon；11月11、12日再祭出全館消費滿千現折11%，消費滿1,200元再送100元E-Coupon，滿2,000元再送100元E-Coupon。

11月11日下午3點博客來將限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝－麥飯石灰，售價300元，售完為止。圖／博客來提供
11月11日下午3點博客來將限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝－麥飯石灰，售價300元，售完為止。圖／博客來提供
11月9日上午11點博客來將限量開賣中衛謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩10片盒裝（非醫療用口罩），售價119元，售完為止。圖／博客來提供
11月9日上午11點博客來將限量開賣中衛謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩10片盒裝（非醫療用口罩），售價119元，售完為止。圖／博客來提供
今天（11月3日）下午3點博客來將限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝－月河藍（晨曦），售價300元，售完為止。圖／博客來提供
今天（11月3日）下午3點博客來將限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝－月河藍（晨曦），售價300元，售完為止。圖／博客來提供
大同11人份喬巴俏皮粉不鏽鋼電鍋TAC-11L-MPOP，原價5,490元、博客來活動特價3,790元。圖／博客來提供
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美國康寧CORELLE SNOOPY童趣旅繪4件式餐具組，原價2,360元、博客來獨家下殺活動特價1,150元。圖／博客來提供
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任天堂Nintendo《Game & Watch 超級瑪利歐兄弟》台灣公司貨，11月13日限量開搶，售價1,450元。圖／博客來提供
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口罩 中衛 雙11

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