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Fendi IShine全新風貌 亮面漆皮表帶對比珍珠母貝超美
FENDI腕表中的Fendi IShine系列，以寶石為時標，轉動龍頭便能轉動時標的寶石、變化外觀，趣味的設計細節深受許多品味男女喜愛。最新款腕表，Fendi IShine新款腕表搭配FENDI精湛的皮革工藝打造的閃亮漆皮表帶，凸顯表盤中央的珍珠母貝光澤，展現和既有的金屬鍊帶腕表截然不同的優雅活潑。系列腕表預計於11月中旬於台灣上市。
Fendi IShine搭載獨一無二的專利機制，透過三組旋轉寶石顯示時間：只要旋轉表盤3時位置的半寶石鑲嵌表冠，就能讓時標切換成不同寶石組合：12顆白色拓帕石、12顆漸層粉色及紅色拓帕石或12顆黑色尖晶石。表殼則特地採用經拋光及緞面磨砂交錯處理的獨特凹凸結構，辨識度十足，讓人一眼就能認出。
表盤中央則以手工製作佛羅倫斯馬賽克拼接珍珠母貝圖案，與全新設計的奢華漆皮表帶相互輝映。兩款腕表包括以咖啡色亮面漆皮表帶配稱雙色18K玫瑰金和不鏽鋼表殼的款式，以及一款以黑色珍珠母貝與相稱漆皮的獨特組合，搭配不鏽鋼表殼，綻放不同層次的光澤。
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