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Fendi IShine全新風貌 亮面漆皮表帶對比珍珠母貝超美

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Fendi推出全新Fendi IShine系列搭配黑色亮面漆皮表帶的新作。圖／Fendi Timepieces提供
Fendi推出全新Fendi IShine系列搭配黑色亮面漆皮表帶的新作。圖／Fendi Timepieces提供

FENDI腕表中的Fendi IShine系列，以寶石為時標，轉動龍頭便能轉動時標的寶石、變化外觀，趣味的設計細節深受許多品味男女喜愛。最新款腕表，Fendi IShine新款腕表搭配FENDI精湛的皮革工藝打造的閃亮漆皮表帶，凸顯表盤中央的珍珠母貝光澤，展現和既有的金屬鍊帶腕表截然不同的優雅活潑。系列腕表預計於11月中旬於台灣上市。

Fendi IShine搭載獨一無二的專利機制，透過三組旋轉寶石顯示時間：只要旋轉表盤3時位置的半寶石鑲嵌表冠，就能讓時標切換成不同寶石組合：12顆白色拓帕石、12顆漸層粉色及紅色拓帕石或12顆黑色尖晶石。表殼則特地採用經拋光及緞面磨砂交錯處理的獨特凹凸結構，辨識度十足，讓人一眼就能認出。

表盤中央則以手工製作佛羅倫斯馬賽克拼接珍珠母貝圖案，與全新設計的奢華漆皮表帶相互輝映。兩款腕表包括以咖啡色亮面漆皮表帶配稱雙色18K玫瑰金和不鏽鋼表殼的款式，以及一款以黑色珍珠母貝與相稱漆皮的獨特組合，搭配不鏽鋼表殼，綻放不同層次的光澤。

Fendi IShine18K玫瑰金和不鏽鋼雙色表殼搭配咖啡色亮面漆皮表帶，89,000元。圖／Fendi Timepieces提供
Fendi IShine18K玫瑰金和不鏽鋼雙色表殼搭配咖啡色亮面漆皮表帶，89,000元。圖／Fendi Timepieces提供
Fendi IShine不鏽鋼表殼搭配黑色亮面漆皮表帶，價格店洽。圖／Fendi Timepieces提供
Fendi IShine不鏽鋼表殼搭配黑色亮面漆皮表帶，價格店洽。圖／Fendi Timepieces提供
Fendi IShine18K玫瑰金和不鏽鋼雙色表殼搭配咖啡色亮面漆皮表帶，89,000元。圖／Fendi Timepieces提供
Fendi IShine18K玫瑰金和不鏽鋼雙色表殼搭配咖啡色亮面漆皮表帶，89,000元。圖／Fendi Timepieces提供
Fendi IShine不鏽鋼表殼搭配黑色亮面漆皮表帶，價格店洽。圖／Fendi Timepieces提供
Fendi IShine不鏽鋼表殼搭配黑色亮面漆皮表帶，價格店洽。圖／Fendi Timepieces提供
Fendi IShine18K玫瑰金和不鏽鋼雙色表殼搭配咖啡色亮面漆皮表帶，89,000元。圖／Fendi Timepieces提供
Fendi IShine18K玫瑰金和不鏽鋼雙色表殼搭配咖啡色亮面漆皮表帶，89,000元。圖／Fendi Timepieces提供
Fendi IShine不鏽鋼表殼搭配黑色亮面漆皮表帶，價格店洽。圖／Fendi Timepieces提供
Fendi IShine不鏽鋼表殼搭配黑色亮面漆皮表帶，價格店洽。圖／Fendi Timepieces提供

腕表 FENDI

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