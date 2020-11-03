金馬奇幻影展來台中 8日中午起售票資訊在這裡

台北金馬執委會在台北、台中同步推出「金馬奇幻影展」網羅24部奇幻電影，規劃「金馬影展之台中好奇幻」11月17日至21日在台中新時代凱擘影城登場。包括60年經典「驚魂計」「通靈駕訓班」「怪奇理髮院」及「未來的我們」多部好片。每部只放映一場，8日起售票。

「金馬影展之台中好奇幻」共5天，放映24部電影，片單很吸睛，特別是「驚魂計」屆滿60周年，供影迷回顧風靡一甲子的驚悚經典，另推薦得布魯塞爾奇幻影展銀鴉大獎「通靈駕訓班」華沙影展評審團特別獎「怪奇理髮院」及柏林影展電影大觀「未來的我們」等多部好片。

售票方式，時間2020年11月8日（周日）中午12點起，在凱擘影城線上售票系統https://www.kbrocinemas.com/及戲院現場售票服務處。影片內容及場次表請鎖定台中市影視發展基金會官網https://www.tfdf.org.tw公告。

票種分預售票160元，售票時間：11/08(日)-11/16(一)。全票210元，銷售時間:11/17(二)-11/21(六)。

敬老愛心票105元、售票時間：11/08(日)-11/21(六)。

台北金馬執委會聞執行長天祥表示，這24部電影來自各地充滿好玩與狂想，有藝術地域的法國、義大利，大家熟悉的日本、美國，另有陌生的烏克蘭、匈牙利、伊朗、土耳其等國家，用力刺激文化藝術與觀眾想像力。他表示，如果大家反映好，往後還有機會來台中辦影展。

市政府新聞局副局長陳佳君表示，連續兩屆的｢金馬經典影展｣到今年的｢奇幻影展｣感謝金馬執委會和影視基金會合作引進多元影片，造福中部影迷，另號召台中影迷大會師，為11月27日登場｢台中國際動畫影展｣暖身。

台北金馬執委會2010年創辦台灣第一個奇幻影展，被形容是台灣最沒包袱、最瘋狂、最好玩、最多年輕人參加的影展活動，滿足影迷的視聽需求。