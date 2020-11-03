手標泰式茶農藥超標 14款進口產品遭邊境攔下

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，14款產品中驚見知名手標泰式茶，被驗出農藥芬普尼超標遭攔下，另一款RAITIP辣椒粉則同時被驗出3款農藥超標，違規產品通通遭退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格產品名單，共有14款產品遭邊境攔下，全數依法退運銷毀。

食藥署指出，啵獅國際公司從泰國進口500公斤「手標泰式茶（無色素版）」農藥芬普尼超標，志洋實業公司從泰國進口100公斤「RAITIP辣椒粉」則是同時驗出3種農藥超標。

在日本方面，富帆商店從日本進口的商品共3批違規，包括2批櫻桃蘿蔔分別因2種不同農藥超標遭攔下，鴨兒芹則同樣因2種農藥超標違規：諾亞國際從日本進口的抹茶粉也因農藥超標，多達240公斤遭攔截。

印尼、印度違規產品部分，滿固農業公司從印尼進口1.2萬公斤新鮮蒜頭被驗出農藥超標，佳陽農產行從印尼進口大白菜同樣被發現農藥超標，1.6萬公斤通通遭攔；協欣國際自印度進口的白芝麻粒驗出農藥陶斯松超標，150公斤遭退運。

中國大陸方面，吉維那環保公司從中國大陸進口「PP小麥匙筷組」袋裝、盒裝2批，均因違反「食品器具容器包裝衛生標準」，574公斤產品遭攔下；兆聯供應鏈公司從中國大陸進口的「可伸縮折疊瀝水籃2件套」同樣因違反「食品器具容器包裝衛生標準」遭攔下。

另外，京荷公司從中國大陸進口9000公斤「沃福百瑞枸杞汁」，因防腐劑超標全數遭攔下。