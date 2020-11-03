快訊

美國大選明天揭曉！何時會有結果？各州開票時間一次看

顏清標換肝遶境後一度神隱失蹤 原來是上山「抱大樹」

手標泰式茶農藥超標 14款進口產品遭邊境攔下

中央社 / 台北3日電

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，14款產品中驚見知名手標泰式茶，被驗出農藥芬普尼超標遭攔下，另一款RAITIP辣椒粉則同時被驗出3款農藥超標，違規產品通通遭退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格產品名單，共有14款產品遭邊境攔下，全數依法退運銷毀。

食藥署指出，啵獅國際公司從泰國進口500公斤「手標泰式茶（無色素版）」農藥芬普尼超標，志洋實業公司從泰國進口100公斤「RAITIP辣椒粉」則是同時驗出3種農藥超標。

在日本方面，富帆商店從日本進口的商品共3批違規，包括2批櫻桃蘿蔔分別因2種不同農藥超標遭攔下，鴨兒芹則同樣因2種農藥超標違規：諾亞國際從日本進口的抹茶粉也因農藥超標，多達240公斤遭攔截。

印尼、印度違規產品部分，滿固農業公司從印尼進口1.2萬公斤新鮮蒜頭被驗出農藥超標，佳陽農產行從印尼進口大白菜同樣被發現農藥超標，1.6萬公斤通通遭攔；協欣國際自印度進口的白芝麻粒驗出農藥陶斯松超標，150公斤遭退運。

中國大陸方面，吉維那環保公司從中國大陸進口「PP小麥匙筷組」袋裝、盒裝2批，均因違反「食品器具容器包裝衛生標準」，574公斤產品遭攔下；兆聯供應鏈公司從中國大陸進口的「可伸縮折疊瀝水籃2件套」同樣因違反「食品器具容器包裝衛生標準」遭攔下。

另外，京荷公司從中國大陸進口9000公斤「沃福百瑞枸杞汁」，因防腐劑超標全數遭攔下。

超標 印尼

延伸閱讀

吳舜文新聞獎入圍名單 中央社酒駕、難民專題上榜

印尼移工染疫多 盡量集中檢疫期滿採檢

逾四成蕈菇乾貨農藥超標 消基會籲設食安緊急處理平台

食藥署開罰10知名超商超市！大腸桿菌超標、營養標示不符

相關新聞

啤酒不分季節！柏克金啤酒99元起開趴抽好禮 台啤、海尼根搭餐享優惠

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

天天限時限量開賣中衛口罩！博客來雙11活動火力全開

瞄準「雙11」年度購物季，博客來即日起至11月12日祭出史上最優惠雙11活動，商品參展總數歷年最多，共有上萬種商品全面下...

Fendi IShine全新風貌 亮面漆皮表帶對比珍珠母貝超美

FENDI腕表中的Fendi IShine系列，以寶石為時標，轉動龍頭便能轉動時標的寶石、變化外觀，趣味的設計細節深受許...

金馬奇幻影展來台中 8日中午起售票資訊在這裡

台北金馬執委會在台北、台中同步推出「金馬奇幻影展」網羅24部奇幻電影，規劃「金馬影展之台中好奇幻」11月17日至21日在...

鋪滿牛三寶＋老油條！必勝客推「鼎王麻辣鍋比薩」

多次跨界聯名，推出新奇口味的「必勝客」，此次與麻辣鍋品牌「鼎王」合作，攜手限時推出新品「燃魂麻辣鍋比薩」，將川丸子、酥脆...

蕭敬騰、劉以豪撞衫sandro 牛仔外套 橘色LOVE好有愛

「時尚先生」蕭敬騰日前出席「怪咖系列」紀錄片試映會時，以牛仔外套、連帽衛衣和俐落髮型，穿出輕鬆有朝氣的活潑氣息，他身上的...

ESG當道 雅典表漁網再製表帶、百年靈瘦身表盒 永續有感

永續經營理念逐漸成為熱門新聞熱點，連帶「企業社會責任（Corporate Social Responsibility簡稱...

JL STUDIO x Taïrroir台灣首度米其林星級甜點盛宴

甜點控請注意，台灣首度米其林星級甜點盛宴來了！台北米其林二星餐廳 Taïrroir態芮聯手台中米其林二星餐廳JL STU...

夢幻愛馬仕包 喜馬拉雅色鱷魚皮、限量版 佳士得將拍賣

佳士得（Christie’s）香港秋拍，將於11月27日舉辦「典雅傳承：手袋及配飾」專場拍賣，共將推出逾190項拍品，由...

500趴喝起來 ！3款Draft Land × Jim Beam聯名特調

「500趴」獨家限定！主張「雞尾酒生活化」的Draft Land，為將於11月7日在台北101水舞廣場舉行的2020年秋...

香格里拉度假 徜徉海天山林

聯合報系有行旅企畫的「台灣最後的香格里拉—台東」，將帶領旅人前往「十大新興旅遊城市」。台東池上鄉為花東縱谷不可或缺的旅行...

旅展餐券激殺！寒舍4天狂賣8000萬 老爺1.9億居首

為期4天的2020台北國際旅展，已於11月2日劃下句點。受到新冠肺炎疫情衝擊旅遊產業，本屆的旅展參展業者與人潮均受到波及...

熱門新聞

心理測驗／廢墟探險「與誰同行」？ 知道你與哪種另一半最搭

300萬存款沒保障？32歲男求婚大二女友 3因素被對方家長打槍

吳德榮：今北台、東半部濕涼 「閃電」颱風「打轉」中

想和好？想被哄？揭露12星座吵架後的真面目

大江購物中心「美食版周年慶」59家餐飲聯手優惠

颱風閃電滯留打轉往西前進 吳聖宇:周五後花東恐大雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。