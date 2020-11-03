鋪滿牛三寶＋老油條！必勝客推「鼎王麻辣鍋比薩」

多次跨界聯名，推出新奇口味的「必勝客」，此次與麻辣鍋品牌「鼎王」合作，攜手限時推出新品「燃魂麻辣鍋比薩」，將川丸子、酥脆老油條、牛三寶等食材通通放上比薩，並以花椒油調味，帶來中義交織的跨界滋味。同時必勝客也推出「威靈頓牛排比薩」，還有新創的「香濃起司洋芋餅皮」與新副食「起司胡椒餅」，讓年終之時也能充滿創意與新意。

曾經推出過榴槤比薩、拉麵比薩、滷肉飯比薩的必勝客，此次與鼎王麻辣鍋合作，打造出「燃魂麻辣鍋比薩」，以經典的鬆厚餅皮為底，鋪上特製香料、花椒油底醬後，再擺上特選牛胸腹肉、牛筋、牛腱、蜂巢牛肚，還有特製川丸子、酥脆老油條等麻辣鍋必點的招牌食材，以及莫札瑞拉起司，讓舌尖享受鼎王麻辣鍋的辛辣爽快。「燃魂麻辣鍋比薩」自即日起至12月14日期間限時販售，大比薩單點479元，另有搭配HOT燒大拼盤與飲料的「人氣麻辣鍋套餐」，每套888元。

以英國經典料理為出發，必勝客自11月10日起，也推出「威靈頓牛排比薩」。使用5oz的厚切牛排與巴薩米克醋、紅酒共同燉煮後，搭配玉米馬鈴薯球、酥皮起酥片而成，可品嚐到厚切牛肉與莫札瑞拉起司交融的滋味。11月10日至1月4日期間，單點大比薩719元、小比薩479元，適用於外帶買大送大、外送買大送小的優惠方案。另外必勝客也推出「威靈頓年終歡聚餐」，1個威靈頓牛排比薩與1個外帶大比薩／外送小比薩，再搭配烤雞同樂匯拼盤及飲料，每套1,149元。