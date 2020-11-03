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蕭敬騰、劉以豪撞衫sandro 牛仔外套 橘色LOVE好有愛

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
蕭敬騰、劉以豪詮釋andro Homme LOVE字樣牛仔外套。圖／sandro提供、取自微博
蕭敬騰、劉以豪詮釋andro Homme LOVE字樣牛仔外套。圖／sandro提供、取自微博

「時尚先生」蕭敬騰日前出席「怪咖系列」紀錄片試映會時，以牛仔外套、連帽衛衣和俐落髮型，穿出輕鬆有朝氣的活潑氣息，他身上的外套來自sandro Homme 2020年秋冬系列，點綴LOVE字樣相當搶眼；而劉以豪拍攝「BEAUTY」大美人雜誌，穿了同件外套也展現大男孩的隨性自然。

老蕭蕭敬騰在電影試映身穿sandro Homme牛仔外套，左襟以絨毛和光澤面料混搭、表現立體層次感的LOVE字樣，懷舊的POP字體展現復古時髦，也因為橘、紅色系的搭配而成為炫目亮點，蕭敬騰搭襯粉紅星星連帽衛衣，俐落有型。劉以豪在大美人雜誌也以同款牛仔外套登場，在採訪中還洩露自己怕蟑螂的小秘密，因此覺得可以消滅「大強」的女生很酷。

sandro Homme秋冬男裝以致敬昔日設計的獨特品味為主，運用休閒時尚的手法賦予新貌，重新探索正裝的可能性，也承襲旅行精神，將摩洛哥丹吉爾的漫遊記憶作為設計靈感，服裝以暖色、丹寧藍、黑灰白為主調。除了老蕭、劉以豪之外，陳立農日前在拍攝大陸紅秀GRAZIA時也是穿了sandro Homme秋冬系列的印花襯衫，疊搭項鍊展現帥氣不羈的神采。

蕭敬騰穿sandro Homme星星黑色連帽衛衣9,050元、LOVE字樣牛仔外套9,050元。圖／sandro提供
蕭敬騰穿sandro Homme星星黑色連帽衛衣9,050元、LOVE字樣牛仔外套9,050元。圖／sandro提供
劉以豪拍攝BEAUTY大美人穿sandro Homme LOVE字樣牛仔外套，9,050元。圖／取自微博
劉以豪拍攝BEAUTY大美人穿sandro Homme LOVE字樣牛仔外套，9,050元。圖／取自微博
sandro Homme星星黑色連帽衛衣，9,050元。圖／sandro提供
sandro Homme星星黑色連帽衛衣，9,050元。圖／sandro提供
陳立農拍攝大陸紅秀GRAZIA時穿了sandro Homme印花襯衫。圖／取自微博
陳立農拍攝大陸紅秀GRAZIA時穿了sandro Homme印花襯衫。圖／取自微博
劉以豪拍攝BEAUTY大美人穿sandro Homme LOVE字樣牛仔外套，9,050元。圖／取自微博
劉以豪拍攝BEAUTY大美人穿sandro Homme LOVE字樣牛仔外套，9,050元。圖／取自微博
sandro Homme LOVE字樣牛仔外套，9,050元。圖／sandro提供
sandro Homme LOVE字樣牛仔外套，9,050元。圖／sandro提供

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