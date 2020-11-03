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蕭敬騰、劉以豪撞衫sandro 牛仔外套 橘色LOVE好有愛
「時尚先生」蕭敬騰日前出席「怪咖系列」紀錄片試映會時，以牛仔外套、連帽衛衣和俐落髮型，穿出輕鬆有朝氣的活潑氣息，他身上的外套來自sandro Homme 2020年秋冬系列，點綴LOVE字樣相當搶眼；而劉以豪拍攝「BEAUTY」大美人雜誌，穿了同件外套也展現大男孩的隨性自然。
老蕭蕭敬騰在電影試映身穿sandro Homme牛仔外套，左襟以絨毛和光澤面料混搭、表現立體層次感的LOVE字樣，懷舊的POP字體展現復古時髦，也因為橘、紅色系的搭配而成為炫目亮點，蕭敬騰搭襯粉紅星星連帽衛衣，俐落有型。劉以豪在大美人雜誌也以同款牛仔外套登場，在採訪中還洩露自己怕蟑螂的小秘密，因此覺得可以消滅「大強」的女生很酷。
sandro Homme秋冬男裝以致敬昔日設計的獨特品味為主，運用休閒時尚的手法賦予新貌，重新探索正裝的可能性，也承襲旅行精神，將摩洛哥丹吉爾的漫遊記憶作為設計靈感，服裝以暖色、丹寧藍、黑灰白為主調。除了老蕭、劉以豪之外，陳立農日前在拍攝大陸紅秀GRAZIA時也是穿了sandro Homme秋冬系列的印花襯衫，疊搭項鍊展現帥氣不羈的神采。
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