蕭敬騰、劉以豪撞衫sandro 牛仔外套 橘色LOVE好有愛

「時尚先生」蕭敬騰日前出席「怪咖系列」紀錄片試映會時，以牛仔外套、連帽衛衣和俐落髮型，穿出輕鬆有朝氣的活潑氣息，他身上的外套來自sandro Homme 2020年秋冬系列，點綴LOVE字樣相當搶眼；而劉以豪拍攝「BEAUTY」大美人雜誌，穿了同件外套也展現大男孩的隨性自然。

老蕭蕭敬騰在電影試映身穿sandro Homme牛仔外套，左襟以絨毛和光澤面料混搭、表現立體層次感的LOVE字樣，懷舊的POP字體展現復古時髦，也因為橘、紅色系的搭配而成為炫目亮點，蕭敬騰搭襯粉紅星星連帽衛衣，俐落有型。劉以豪在大美人雜誌也以同款牛仔外套登場，在採訪中還洩露自己怕蟑螂的小秘密，因此覺得可以消滅「大強」的女生很酷。