ESG當道 雅典表漁網再製表帶、百年靈瘦身表盒 永續有感

永續經營理念逐漸成為熱門新聞熱點，連帶「企業社會責任（Corporate Social Responsibility簡稱CSR）」與ESG原則（環境（environment）、社會（social）與公司治理（governance）」也成為先進企業的衡量指標。雅典（Ulysse Nardin）選擇回收海洋廢棄物再利用製成表帶推出Diver Net腕表，除慶祝Vendée Globe環球帆船賽揚帆的起航，同時呼籲解決海洋塑膠污染問題，善盡地球公民責任。

Diver Net腕表使用了陶瓷玻璃、取代傳統的藍寶石水晶玻璃為表殼鏡面。圖 / Ulysse Nardin提供。

Ulysse Nardin，Diver Net腕表，使用了具有矽材質的UN-118自動上鍊機芯，並具有透明後底蓋，價格店洽。圖 / Ulysse Nardin提供。

第九屆的Vendée Globe環球帆船賽將於本周11月8日揚帆，屆時將有約30名探險家由法國薩布勒多隆出發、挑戰極限。身為官方時計的雅典表（Ulysse Nardin）宣布推出一只Diver Net腕表，其所搭配的「R-STRAP表帶」是以回收的漁網為材質製成，並在未來將適用於Diver與Marine系列的部分表款、奇想Freak X腕表。此舉除了將海洋塑膠污染主要來源的漁網賦予新生命，再踏出品牌矢志於海洋循環經濟之路的重要一步。

可折疊、模組化的百年靈表殼，透過縮減體積、進一步實踐降低碳排放的目標。圖 / Breitling提供。

事實上，百年靈（Breitling）也曾於去年與知名衝浪品牌Outerknown合作，推出由回收漁網製成的尼龍表帶、並運用在Superocean腕表之上；品牌上周再宣布：將在2021年初全面更新百年靈表盒，並以永續環保為訴求。以100%回收寶特瓶製成的表盒具有模組化、可折疊的特點，並已得到瑞士「陽光動力基金會（Solar Impulse）」所核可的「高效解決方案標章」（Efficient Solution Label）。新表盒的尺寸約為原本的1/2，根據品牌官方資料指出：除平均移動距離減少近30％，運輸所產生的二氧化碳排放量也將比原版表盒減少約60％以上。

百年靈上周發表第三季最新產品：Chronomat女表時，同時宣布2021年環保新表盒的上市計劃。圖 / Breitling提供。

高價位的腕表原就並非日常所需，但如能於奢侈品產業中帶動一股永續、具有地球公民意識的環保思維，這何嘗不是一次奢侈品產業的意識再進化？

從按鈕、指針、夜光塗料夜色，檸檬綠色成為表款視覺DNA，帶來清爽、綠能、環保的意向聯想。圖 / Ulysse Nardin提供。