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JL STUDIO x Taïrroir台灣首度米其林星級甜點盛宴

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
仙草／豆漿／百合。圖／Taïrroir態芮＆JL STUDIO提供。
仙草／豆漿／百合。圖／Taïrroir態芮＆JL STUDIO提供。

甜點控請注意，台灣首度米其林星級甜點盛宴來了！台北米其林二星餐廳 Taïrroir態芮聯手台中米其林二星餐廳JL STUDIO，推出「Starry, Starry Sweets 星新鄉映」米其林星級甜點盛宴，讓饕客以套餐形式體驗甜點，包含開胃甜點、5 道甜點、茶點，加上2杯精選飲品搭配，以及咖啡或茶。盛宴售價2,880 元加10%服務費。

這次的甜點盛宴，由JL STUDIO台灣籍甜點主廚韓慧婷（Una）和Taïrroir態芮新加坡籍甜點主廚賴思瑩（Angela）合作，以台灣的新味甜點碰撞新加坡的台味甜點，帶領饕客們展開一場舌尖上的甜美旅程。

這次餐會的主概念，是將台灣特色與新加坡、東南亞的獨特元素交融結合，取材於兩個地區在地各有的普遍風味元素，或是文化背景中能引起同一族群共鳴的共通回憶點，作為發想和取材的主要來源。

「這是一場相當有趣的合作。」賴思瑩說：「我是一個新加坡人，但在創作帶有台灣靈魂和風味的法式甜點；而Una是一個台灣人，卻在創作現代新加坡風格的甜點。」

兩位主廚或是取該道台灣甜點的既有形象，融入新加坡風味元素；如第一道「雪花糕」，以台灣常見的雪花糕樣貌呈現，一口咬下，卻是令人驚豔的「Ondeh Ondeh」。或是以兩人共有的兒時回憶點，再融入兩邊在地熟悉的獨有特食材元素；如第二道的「炸冰淇淋」，結合新加坡的國民飲料元素美祿，搭配台灣的特色風味醬油與桂圓呈現。亦或是取其顏色和共通的食材，如最後一道的「Michael Jackson」中的仙草與豆漿奶酪，正是運用到兩地常見的共通食材。

「Starry, Starry Sweets 星新鄉映」米其林星級甜點盛宴共計兩天，11月2日在態芮，11月10日在 JL STUDIO，餐會當日各有兩場。若錯過台北場，台中場還有機會。

美祿／桂圓／濃口醬油。圖／Taïrroir態芮＆JL STUDIO提供。
美祿／桂圓／濃口醬油。圖／Taïrroir態芮＆JL STUDIO提供。
雪花糕．棕櫚糖／香蘭葉／炭烤椰子.jpg。圖／Taïrroir態芮＆JL STUDIO提供。
雪花糕．棕櫚糖／香蘭葉／炭烤椰子.jpg。圖／Taïrroir態芮＆JL STUDIO提供。

甜點 新加坡 米其林

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