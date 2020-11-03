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夢幻愛馬仕包 喜馬拉雅色鱷魚皮、限量版 佳士得將拍賣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
佳士得香港秋拍，將於11月27日舉辦「典雅傳承：手袋及配飾」專場拍賣。圖／佳士得提供
佳士得香港秋拍，將於11月27日舉辦「典雅傳承：手袋及配飾」專場拍賣。圖／佳士得提供

佳士得（Christie’s）香港秋拍，將於11月27日舉辦「典雅傳承：手袋及配飾」專場拍賣，共將推出逾190項拍品，由愛馬仕最珍罕難求的喜馬拉雅手袋及限量版系列領銜，除了一系列路易威登旅行箱，還有香奈兒時裝秀上的特殊包款，以及愛馬仕生活家飾。

此次拍賣領銜拍品包括，一款經典的鉑金包與凱莉包，都是霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮打造。喜馬拉雅指的是皮革的漸層色調，如喜馬拉雅山般夢幻優美，是所有愛馬仕包包愛好者的終極典藏目標。另一件備受矚目的拍品，是以愛馬仕巴黎傳奇旗艦店的古典門面為靈感而創作的柏金包，附鈀金配件，包包外觀以霧面海軍藍色短吻鱷皮、深藍色MADAM、橙色SWIFT、靛藍色及深淵藍色SOMBRERO及粉筆白色EPSOM牛皮刻畫旗艦店夜間的迷人景緻，展現精湛的縫製工藝。三件拍品估價均為60萬港元起。

除此之外，還有一系列以柳條編織而成的PICNIC 系列迷你凱莉包與BOLIDE包，洋溢優雅夏日氣息。可愛的QUELLE IDOLE包則有不同限量版配色和材質作品上拍。而香奈兒說裝秀上的showpiece，則有多款特殊造型的硬殼晚宴包，包括N°5香水瓶、透明樂高LEGO CLUTCH等。生活家飾則有愛馬仕燈具與皮革掛飾，以及DIOR與SHAWN STUSSY聯名限量版拼貼花紋衝浪板等。

香奈兒時裝表演系列黑色合成樹脂N°5香水瓶包附金色配件，估價30,000港元起。圖／佳士得提供
香奈兒時裝表演系列黑色合成樹脂N°5香水瓶包附金色配件，估價30,000港元起。圖／佳士得提供
（由左至右）愛馬仕特別訂製霧面金合歡花色及水泥灰色短吻鱷皮28公分內縫凱莉包附霧面黃金配件，估價40萬港元起；特別訂製霧面珍珠灰色及深玫瑰色短吻鱷皮25公分柏金包附霧面鈀金配件，估價40萬港元起；特別訂製瑪瑙灰色及鮮紅色鴕鳥皮25公分外縫凱莉包附霧面黃金配件，估價20萬港元起。圖／佳士得提供
（由左至右）愛馬仕特別訂製霧面金合歡花色及水泥灰色短吻鱷皮28公分內縫凱莉包附霧面黃金配件，估價40萬港元起；特別訂製霧面珍珠灰色及深玫瑰色短吻鱷皮25公分柏金包附霧面鈀金配件，估價40萬港元起；特別訂製瑪瑙灰色及鮮紅色鴕鳥皮25公分外縫凱莉包附霧面黃金配件，估價20萬港元起。圖／佳士得提供
香奈兒巴黎-漢堡工坊系列森林綠色合成樹脂貨櫃箱晚宴包，估價50,000港元起。圖／佳士得提供
香奈兒巴黎-漢堡工坊系列森林綠色合成樹脂貨櫃箱晚宴包，估價50,000港元起。圖／佳士得提供
愛馬仕石墨色TAURILLON牛皮HARNAIS地燈，估價50,000港元起。圖／佳士得提供
愛馬仕石墨色TAURILLON牛皮HARNAIS地燈，估價50,000港元起。圖／佳士得提供
愛馬仕罕見霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分內縫凱莉包附鈀金配件，估價60萬港元起。圖／佳士得提供
愛馬仕罕見霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分內縫凱莉包附鈀金配件，估價60萬港元起。圖／佳士得提供
愛馬仕罕見霧面海軍藍色短吻鱷皮、深藍色MADAM、橙色SWIFT、靛藍色及深淵藍色SOMBRERO、粉筆白色EPSOM牛皮20公分外縫FABOURG柏金包，附鈀金配件，估價60萬港元起。圖／佳士得提供
愛馬仕罕見霧面海軍藍色短吻鱷皮、深藍色MADAM、橙色SWIFT、靛藍色及深淵藍色SOMBRERO、粉筆白色EPSOM牛皮20公分外縫FABOURG柏金包，附鈀金配件，估價60萬港元起。圖／佳士得提供
愛馬仕罕見霧面海軍藍色短吻鱷皮、深藍色MADAM、橙色SWIFT、靛藍色及深淵藍色SOMBRERO、粉筆白色EPSOM牛皮20公分外縫FABOURG柏金包，附鈀金配件，估價60萬港元起。圖／佳士得提供
愛馬仕罕見霧面海軍藍色短吻鱷皮、深藍色MADAM、橙色SWIFT、靛藍色及深淵藍色SOMBRERO、粉筆白色EPSOM牛皮20公分外縫FABOURG柏金包，附鈀金配件，估價60萬港元起。圖／佳士得提供
香奈兒時裝表演系列黑色及透明合成樹脂LEGO CLUTCH包附金色配件，估價30,000港元起。圖／佳士得提供
香奈兒時裝表演系列黑色及透明合成樹脂LEGO CLUTCH包附金色配件，估價30,000港元起。圖／佳士得提供
罕見愛馬仕霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分柏金包附鈀金配件，估價60萬港元起。圖／佳士得提供
罕見愛馬仕霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分柏金包附鈀金配件，估價60萬港元起。圖／佳士得提供
（由左至右）愛馬仕限量版天然色BARÉNIA小牛皮及柳條PICNIC凱莉包附鈀金配件，估價20萬港元起；限量版天然色BARÉNIA小牛皮及柳條PICNIC BOLIDE包附鈀金配件，估價10萬港元起；限量版淺綠色SWIFT小牛皮及柳條迷你PICNIC凱莉包附鈀金配件配件，估價20萬港元起；限量版白色SWIFT小牛皮及柳條迷你PICNIC凱莉包附鈀金配件配件，估價20萬港元起。圖／佳士得提供
（由左至右）愛馬仕限量版天然色BARÉNIA小牛皮及柳條PICNIC凱莉包附鈀金配件，估價20萬港元起；限量版天然色BARÉNIA小牛皮及柳條PICNIC BOLIDE包附鈀金配件，估價10萬港元起；限量版淺綠色SWIFT小牛皮及柳條迷你PICNIC凱莉包附鈀金配件配件，估價20萬港元起；限量版白色SWIFT小牛皮及柳條迷你PICNIC凱莉包附鈀金配件配件，估價20萬港元起。圖／佳士得提供

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