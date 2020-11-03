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夢幻愛馬仕包 喜馬拉雅色鱷魚皮、限量版 佳士得將拍賣
佳士得（Christie’s）香港秋拍，將於11月27日舉辦「典雅傳承：手袋及配飾」專場拍賣，共將推出逾190項拍品，由愛馬仕最珍罕難求的喜馬拉雅手袋及限量版系列領銜，除了一系列路易威登旅行箱，還有香奈兒時裝秀上的特殊包款，以及愛馬仕生活家飾。
此次拍賣領銜拍品包括，一款經典的鉑金包與凱莉包，都是霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮打造。喜馬拉雅指的是皮革的漸層色調，如喜馬拉雅山般夢幻優美，是所有愛馬仕包包愛好者的終極典藏目標。另一件備受矚目的拍品，是以愛馬仕巴黎傳奇旗艦店的古典門面為靈感而創作的柏金包，附鈀金配件，包包外觀以霧面海軍藍色短吻鱷皮、深藍色MADAM、橙色SWIFT、靛藍色及深淵藍色SOMBRERO及粉筆白色EPSOM牛皮刻畫旗艦店夜間的迷人景緻，展現精湛的縫製工藝。三件拍品估價均為60萬港元起。
除此之外，還有一系列以柳條編織而成的PICNIC 系列迷你凱莉包與BOLIDE包，洋溢優雅夏日氣息。可愛的QUELLE IDOLE包則有不同限量版配色和材質作品上拍。而香奈兒說裝秀上的showpiece，則有多款特殊造型的硬殼晚宴包，包括N°5香水瓶、透明樂高LEGO CLUTCH等。生活家飾則有愛馬仕燈具與皮革掛飾，以及DIOR與SHAWN STUSSY聯名限量版拼貼花紋衝浪板等。
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