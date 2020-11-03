500趴喝起來 ！3款Draft Land × Jim Beam聯名特調

「500趴」獨家限定！主張「雞尾酒生活化」的Draft Land，為將於11月7日在台北101水舞廣場舉行的2020年秋末最強戶外派對「500趴」，量身打造3款Draft Land × Jim Beam聯名派對特調，每杯售價200元，只在「500趴」活動現場限時限地供應。

3款調酒皆以金賓（Jim Beam）美國波本威士忌為基底，分別是「500趴重擊 （500% Punch）」、「莓果酸混搭 （Mix & Match）」與「質感開趴之必要（Party Fizz）」。

談到這次的創作理念，Draft Land創辦人鄒斯傑表示：「我們的團隊很清楚知道，白天戶外派對的人群，跟晚上在酒吧裡面的客群，想要喝到的東西是不一樣的。針對『500趴』，我們並不是要去那邊做很高冷的東西，我們想要做的是年輕的、活潑的、愉悅的、有生活感的飲料。」

在這樣的前提下，Draft Land團隊選擇以金賓美國波本威士忌為基酒。「金賓對我來說，它會是一個很好的『畫布』。」鄒斯傑指出：「它有波本威士忌很清楚的新橡木桶的風味，還帶有甜味與辛香料的氣息；它的可塑性非常高，很容易跟一些香料、水果搭配。如果我今天想要創作出一個很輕鬆的飲料，我覺得金賓是很好的選擇。」

「五百趴重擊」是Draft Land團隊為「500趴」所打造的「Party酒」，以多重對比元素呈現出「世代混搭」撞擊，也是3杯酒裡面，酒精濃度最高的。「我們在裡面用了比較多味道奔放一點的元素，包括咖啡、金賓、金桔、普洱茶、蘭姆酒。」鄒斯傑分析：「在『世代混搭』概念下，我們用咖啡去帶出金賓裡面比較木質調、深色漿果的氣息，給它一些比較成熟的感覺；但我們偏又再加入金桔，給它一些年輕、活潑、清爽、輕盈的元素。在此同時，普洱茶又賦予這杯調酒一些比較深沉的底蘊。」

除了「五百趴重擊」外，鄒斯傑將加入了金賓、黑醋栗、帶苦味的義大利開胃酒Amaro與小柚子、迷迭香的「莓果酸混搭」，定義成一杯「喝起來舒服、可以邊聽演唱會邊喝的調酒」。他說：「這是一杯清爽的、愉快的、容易喝的，讓你一杯接一杯的，可以解渴的調酒。建議大家當天可以帶著這杯酒，跟『500趴』場內所有的食物搭配。」

「質感開趴之必要」則是Draft Land團隊非常擅長的氣泡類調酒，「這是以Draft Land的經典調酒Whisky Fizz去變奏的。」鄒斯傑說：「鳳梨跟金賓非常搭，可以帶出熱帶水果風情，氣泡則可以拉出威士忌的香甜。我們用類似運用香料的概念，刻意加入一點點泥煤威士忌，在尾韻拉出非常微妙的泥煤氣息。」