旅展餐券激殺！寒舍4天狂賣8000萬　老爺1.9億居首

為期4天的2020台北國際旅展，已於11月2日劃下句點。受到新冠肺炎疫情衝擊旅遊產業，本屆的旅展參展業者與人潮均受到波及，最後一日的入場人次為38,001人次，而4日累積總人次則為16,6731人次，較去年下降56.7%。儘管如此，各家業者仍於最後一日卯足全力，寒舍集團單日業績達到3,500萬，老爺則有2,800萬，至於晶華也有1,200萬的成績。

由於受到出國限制，今年旅展僅有雄獅、山富等零星旅行社業者參加，產品也以國旅產品為主，因此現場銷售重點均以各大飯店的住宿、餐飲券為主。以現場4天的總業績相比，前三名中的寒舍集團累積8,000萬，老爺為7,780萬，晶華則為6,500萬；若在加上同步進行的線上旅展活動，老爺總計為1.9億，創下自家新紀錄；寒舍為1.5億，較去年成長7%；至於晶華則為1.3億，較去年成長35%。

本屆業績最佳的「老爺酒店」，今年以微環島套券、聯合住宿券等產品為主力重點，實體銷售業績為去年旅展的1.5倍，同時還會持續推動線上旅展至11月6日，估計可將銷售數字再拉抬至2.2億。至於寒舍集團則以寒舍艾美的探索廚房餐券、喜來登的十二廚餐券為明星商品，各自售出約4.5萬、2萬張；同時礁溪寒沐住宿打出2.2折起的促銷優惠，累積也賣出4,500間。往年被視為「餐券王」的晶華酒店，今年持續以栢麗廳、泰市場、Just Grill等餐券為主力商品。晶華也透露，由於旗下的太魯閣晶英酒店住房供不應求，因此今年並未參展。

除了銷售前三名之外，香格里拉集團於旅展現場累積業績也有約2,300萬，美福則有3,500萬，其他如國泰、六福、凱撒等品牌，最末日也各有400萬以上的尾盤成績。儘管2020台北國際旅展已經劃下句點，但是各家業者也持續於自家官網舉行線上旅展，民眾仍可把握機會購買。