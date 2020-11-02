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又一款雪莉桶威士忌！ 托本莫瑞發表23年酒款

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
托本莫瑞23年雪莉桶威士忌，建議售價320英鎊，約合台幣12000元。圖／摘自Tobermory臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
托本莫瑞23年雪莉桶威士忌，建議售價320英鎊，約合台幣12000元。圖／摘自Tobermory臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

1798年創立的托本莫瑞（Tobermory）是蘇格蘭最古老的威士忌酒廠之一，位於蘇格蘭西邊的茂爾島（Isle of Mull），也是該島上唯一的酒廠。托本莫瑞日前發表23年雪莉桶威士忌（Tobermory 23 Year Old Oroloso Cask Finish），加入該品牌核心酒款，成為繼托本莫瑞12年、里爵（Ledaig）10年與里爵18年之後，又一款主力商品。

托本莫瑞酒廠旗下目前擁有「托本莫瑞」和「里爵」兩個品牌，分別生產不同風格的單一麥芽威士忌；簡單來說，托本莫瑞出品的為無泥煤款威士忌，里爵則是帶有煙燻泥煤味的酒款。

托本莫瑞23年雪莉桶威士忌是以托本莫瑞15年酒款為基礎，再放進Oroloso雪莉桶陳年8年，酒精濃度46.3%，造就它豐富的太妃糖與木質香氣，以及托本莫瑞品牌特有的柑橘與淡淡的鹹味。

托本莫瑞15年則是先在波本桶中熟成14年，然後在Gonzales Byass Oloroso雪莉桶中，再進行1年的過桶所熟成的威士忌。

托本莫瑞23年雪莉桶威士忌日前已在英國上市，建議售價320英鎊，約合台幣12000元，未來會在歐洲其他國家與亞洲陸續上市。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

托本莫瑞23年雪莉桶威士忌，具備豐富的太妃糖與木質香氣。圖／摘自Tobermory臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
托本莫瑞23年雪莉桶威士忌，具備豐富的太妃糖與木質香氣。圖／摘自Tobermory臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
托本莫瑞23年雪莉桶威士忌，是托本莫瑞酒廠核心酒款的最新成員。圖／摘自Tobermory臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
托本莫瑞23年雪莉桶威士忌，是托本莫瑞酒廠核心酒款的最新成員。圖／摘自Tobermory臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
托本莫瑞一律是無泥煤款威士忌。圖／摘自Tobermory臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
托本莫瑞一律是無泥煤款威士忌。圖／摘自Tobermory臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

品牌 蘇格蘭 酒精

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