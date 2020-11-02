快訊

前五燈獎主持人進軍直銷 當上總經理曝驚人收入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／時尚女魔頭出手！打造芭蕾舞劇造型 就為美鑽暖場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Carine Roitfled與國立巴黎歌劇團的舞者Bianca Scudamore及Naïs Duboscq。圖／蘇富比提供
Carine Roitfled與國立巴黎歌劇團的舞者Bianca Scudamore及Naïs Duboscq。圖／蘇富比提供

國際時尚圈中最具影響力的王牌時尚編輯之一，無疑是能與「穿著PRADA的惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）相抗衡得的卡琳洛菲德（CARINE ROITFELD）。這位已經是祖母級的時尚編輯，品味過人，自身穿著性感風格從年輕至今依舊：黑色系、細跟高跟鞋、貼身窄裙、能展現女性曲線的服裝，被稱為「巴黎時尚女魔頭」。

卡琳洛菲德將為俄羅斯芭蕾舞團（Ballets Russes）於11月2日於網上首演的著名芭蕾舞劇「玫瑰花魂」（Le Spectre de la Rose）當代版本擔任造型顧問，並參與該劇演出的跨界線上論壇活動，分享俄羅斯芭蕾舞團對20世紀藝術、珠寶、時尚的影響。線上公演與論壇都是為國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）日內瓦11月11日艷彩紫粉紅鑽「玫瑰花韻」拍賣暖身。

「玫瑰花魂」是俄羅斯芭蕾舞團於1911年創作之的芭蕾劇，也是估價逾6.6億元台幣、14.83克拉彩鑽「玫瑰花韻」（The Spirit of the Rose）名字由來。故事改編自法國詩人、散文家和小說家Theophile Gautier的詩歌，講述一名少女從人生中第一場舞會歸來，在夢境中與玫瑰精靈美妙共舞。當年首演由俄羅斯芭蕾舞團兩大台柱Vatslav Nijinsky及Tamara Karsavina分別出演「玫瑰」及「少女」兩個角色。今次上演的當代版本由卡琳洛菲德擔任服裝設計，並由國立巴黎歌劇團（Opéra National de Paris）的舞者Bianca Scudamore及Naïs Duboscq擔綱演出。

卡琳洛菲德表示，「本劇的戲服設計靈感，來自一楨Karl Lagerfeld給我的黑白照片。相中人是穿著喜劇丑角表演服的舞蹈家Vaslav Nijinsky，而這次其中一位舞者襪褲上的三角圖案便是由此啟發而來。我希望兩個造型都以黑色為主調，一來黑色是我的識別標誌，二來我也希望兩個舞者在身體互動時會產生一 種共生的感覺。」兩套主角的服裝中，黑色長裙是Bottega Veneta出品，由Daniel Lee 創作，而小黑裙則是年輕的倫敦設計師Nensi Dojaka的創作，她去年畢業於中央聖馬丁學院（Central Saint Martins），是卡琳洛菲德發掘的新星。

線上論壇主題將環繞由謝爾蓋達基列夫（Sergey Dyagilev）創辦的俄羅斯芭蕾舞團對20世紀藝術與時尚的深遠影響，分享者除了卡琳洛菲德，還有英國國家芭蕾舞團藝術總監及首席舞者Tamara Rojo爵士、英國「每日電訊報」（The Daily Telegrpah）及「旁觀者」（The Spectator）之舞評家及作者Ismene Brown，以及蘇富比董事及瑰麗珠寶拍賣部門主管Benoit Repellin。

「玫瑰花韻」將於今年蘇富比日內瓦「瑰麗珠寶及貴族首飾」拍賣會上拍，是日前為止拍賣會場上最大的艷彩（Fancy Vivid）紫粉紅色鑽石，估價逾6.6億元台幣（2,300萬美元）。「玫瑰花韻」重14.83克拉、內部無瑕，採用經改良的明亮式切割為橢圓形，來自俄羅斯史上出產最碩大的粉紅鑽原石尼金斯基（Nijinsky），由全球最大的鑽石生產商之一阿爾羅薩鑽石（Alrosa）開採及切割。

「玫瑰花韻」切割自俄羅斯史上出產最碩大的粉紅鑽原石尼金斯基（Nijinsky）。圖／蘇富比提供
「玫瑰花韻」切割自俄羅斯史上出產最碩大的粉紅鑽原石尼金斯基（Nijinsky）。圖／蘇富比提供
國立巴黎歌劇團的舞者。圖／蘇富比提供
國立巴黎歌劇團的舞者。圖／蘇富比提供
14.83克拉、內部無瑕的艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」，估價約6.6億元台幣（2,300萬美元）起。圖／蘇富比提供
14.83克拉、內部無瑕的艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」，估價約6.6億元台幣（2,300萬美元）起。圖／蘇富比提供
14.83克拉、內部無瑕的艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」，估價約6.6億元台幣（2,300萬美元）起。圖／蘇富比提供
14.83克拉、內部無瑕的艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」，估價約6.6億元台幣（2,300萬美元）起。圖／蘇富比提供
有「時尚女魔頭」之稱的CARINE ROITFELD，將為芭蕾舞劇「玫瑰花魂」當代版打造造型。圖／蘇富比提供
有「時尚女魔頭」之稱的CARINE ROITFELD，將為芭蕾舞劇「玫瑰花魂」當代版打造造型。圖／蘇富比提供
14.83克拉、內部無瑕的艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」，估價約6.6億元台幣（2,300萬美元）起。圖／蘇富比提供
14.83克拉、內部無瑕的艷彩紫粉紅色鑽石「玫瑰花韻」，估價約6.6億元台幣（2,300萬美元）起。圖／蘇富比提供
有「時尚女魔頭」之稱的Carine Roitfled，將為芭蕾舞劇「玫瑰花魂」當代版打造造型。圖／蘇富比提供
有「時尚女魔頭」之稱的Carine Roitfled，將為芭蕾舞劇「玫瑰花魂」當代版打造造型。圖／蘇富比提供
有「時尚女魔頭」之稱的Carine Roitfled，將為芭蕾舞劇「玫瑰花魂」當代版打造造型。圖／蘇富比提供
有「時尚女魔頭」之稱的Carine Roitfled，將為芭蕾舞劇「玫瑰花魂」當代版打造造型。圖／蘇富比提供

俄羅斯 舞團

延伸閱讀

秋冬新款白色老爹鞋 Melody、秦嵐穿出大長腿！

小米在北極圈內 開啟第一間位於全球最北端的專賣店

《艾蜜莉在巴黎》造型師大有來頭　一手包辦《穿著Prada的惡魔》與《慾望城市》角色造型

點亮秋冬造型！CHARLES & KEITH氣質綠包包不可少

相關新聞

新增花生醬！漢堡王「巧克力華堡」再升級 全台吃得到

漢堡王繼今年9月，於台南店限定推出首個「巧克力華堡」之後，將於11月3日正式於全台門市限時推出巧克力華堡，同時還加入「花...

影／時尚女魔頭出手！打造芭蕾舞劇造型 就為美鑽暖場

國際時尚圈中最具影響力的王牌時尚編輯之一，無疑是能與「穿著PRADA的惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）相抗衡得...

只有2天！DIY串炸吃到飽「串家物語」2人同行1人免費

來自大阪的炸物吃到飽餐廳「串家物語」，配合雙11活動，將於11月11、12日，推出限時2天的「買1送1」優惠活動，2人同...

新光三越壓軸周年慶台北站前店「全館2千送2百」門檻最低

為因應今年市場變化挑戰，今年百貨周年慶節奏不同以往，新光三越周年慶最後壓軸、新光三越台北站前店11月12日起展開，其開打...

秋冬新款白色老爹鞋 Melody、秦嵐穿出大長腿！

白色老爹鞋向來百搭實穿，無論季節如何更換都可以配出充滿活力又青春的日常生活造型。今年秋冬，HOGAN推出全新的Hyper...

搶先看！ 中華郵政明年「台灣之美」月曆5日開賣

為推廣集郵文化，並展現台灣多元的景觀風貌及人文風情，中華郵政公司以「台灣之美 意郵未盡」為主題，收錄著名景點結合歷年發行...

好像巴斯光年配色！GUCCI「鞋庫」開賣首款虛擬運動鞋

GUCCI APP又有新的功能誕生！推出名為GUCCI SNEAKER GARAGE的運動鞋專屬數位平台，顧名思義就是運...

小米雙11超級購物節 米家掃拖機器人G1最低3,000元有找

年度購物大節雙11即將登場，令眾多米粉期待的「小米雙11 超級購物節」也正式開跑！除了即日起至11月5日天天官網狂撒優惠...

小米搶雙11商機 推米家無線吸塵器等六項新品

小米台灣今（2）日宣布，「小米雙11 超級購物節」正式開跑，除了多項優惠，更推出六款時尚家居新品，包含米家無線吸塵器 G...

大江購物中心「美食版周年慶」59家餐飲聯手優惠

秋冬季節讓人食欲大增，加上百貨業周年慶11月仍火熱進行，剛結束周年慶的桃園大江購物中心緊接著於11月4日起至11月30日...

Mister Donut×福灣許華仁！7款「可可系甜點」新登場

繼推出「角落小夥伴」系列甜點後，「Mister Donut」本季攜手「福灣巧克力」創辦人許華仁，以專業的巧克力技術，自1...

U值媒／電影 無聲 踩創作倫理紅線 本不該存在

我個人覺得《無聲》是踩到創作倫理紅線的，這部劇情片根本不應該存在。劇情片，如同小說，其創作倫理牽涉到「虛構」和「真實」的比重，虛構的成分越高，作者可以創作的空間越大，如果和真實十分接近，那作者應該將自己放在一個比較低的位置。與「真實」相關還有幾個因素需要考慮的，一個很重要的是時間，距離現在比較久遠的事比較有創作的空間，也要考慮到真實事件的本質，比較黑暗涉及重大創傷的事，可以創作的空間就小。以上這些是為了考量，作品發表的時候對事件相關人等造成的影響，和其可能帶來的周邊傷害（collateral damage）。

熱門新聞

好市多App大改版 終於不用再帶實體卡還可Costco Pay

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有劇烈變化 雙子大的偏財機會

男藝人產房脫上衣露出精實肌肉抱兒 網友紛紛猜測是他

安心旅遊補助結束 業者：千家旅行社恐倒

桃園捷運招54名新血薪水32K起跳 11月9日開放報名

前男友劈腿對象是堂妹！她崩潰：長得像也劈得下去？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。