影／時尚女魔頭出手！打造芭蕾舞劇造型 就為美鑽暖場

國際時尚圈中最具影響力的王牌時尚編輯之一，無疑是能與「穿著PRADA的惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）相抗衡得的卡琳洛菲德（CARINE ROITFELD）。這位已經是祖母級的時尚編輯，品味過人，自身穿著性感風格從年輕至今依舊：黑色系、細跟高跟鞋、貼身窄裙、能展現女性曲線的服裝，被稱為「巴黎時尚女魔頭」。

卡琳洛菲德將為俄羅斯芭蕾舞團（Ballets Russes）於11月2日於網上首演的著名芭蕾舞劇「玫瑰花魂」（Le Spectre de la Rose）當代版本擔任造型顧問，並參與該劇演出的跨界線上論壇活動，分享俄羅斯芭蕾舞團對20世紀藝術、珠寶、時尚的影響。線上公演與論壇都是為國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）日內瓦11月11日艷彩紫粉紅鑽「玫瑰花韻」拍賣暖身。

「玫瑰花魂」是俄羅斯芭蕾舞團於1911年創作之的芭蕾劇，也是估價逾6.6億元台幣、14.83克拉彩鑽「玫瑰花韻」（The Spirit of the Rose）名字由來。故事改編自法國詩人、散文家和小說家Theophile Gautier的詩歌，講述一名少女從人生中第一場舞會歸來，在夢境中與玫瑰精靈美妙共舞。當年首演由俄羅斯芭蕾舞團兩大台柱Vatslav Nijinsky及Tamara Karsavina分別出演「玫瑰」及「少女」兩個角色。今次上演的當代版本由卡琳洛菲德擔任服裝設計，並由國立巴黎歌劇團（Opéra National de Paris）的舞者Bianca Scudamore及Naïs Duboscq擔綱演出。

卡琳洛菲德表示，「本劇的戲服設計靈感，來自一楨Karl Lagerfeld給我的黑白照片。相中人是穿著喜劇丑角表演服的舞蹈家Vaslav Nijinsky，而這次其中一位舞者襪褲上的三角圖案便是由此啟發而來。我希望兩個造型都以黑色為主調，一來黑色是我的識別標誌，二來我也希望兩個舞者在身體互動時會產生一 種共生的感覺。」兩套主角的服裝中，黑色長裙是Bottega Veneta出品，由Daniel Lee 創作，而小黑裙則是年輕的倫敦設計師Nensi Dojaka的創作，她去年畢業於中央聖馬丁學院（Central Saint Martins），是卡琳洛菲德發掘的新星。

線上論壇主題將環繞由謝爾蓋達基列夫（Sergey Dyagilev）創辦的俄羅斯芭蕾舞團對20世紀藝術與時尚的深遠影響，分享者除了卡琳洛菲德，還有英國國家芭蕾舞團藝術總監及首席舞者Tamara Rojo爵士、英國「每日電訊報」（The Daily Telegrpah）及「旁觀者」（The Spectator）之舞評家及作者Ismene Brown，以及蘇富比董事及瑰麗珠寶拍賣部門主管Benoit Repellin。