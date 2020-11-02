只有2天！DIY串炸吃到飽「串家物語」2人同行1人免費

來自大阪的炸物吃到飽餐廳「串家物語」，配合雙11活動，將於11月11、12日，推出限時2天的「買1送1」優惠活動，2人同行享1人免費，4人同行則享2人免費，讓民眾輕鬆吃炸物。

「串家物語」在2018年3月首度登台，於南港開設一號店，乃是台灣首間日式串炸吃到飽的主題餐廳。店內最大的特色，就是每組餐桌都設置有炸鍋，並且提供30餘種炸物食材，包括有肉品、海鮮、蔬菜，民眾可以自行取用，並且DIY油炸後，立刻起鍋品嚐。由於食用過程有趣，因此吸引許多家庭顧客登門用餐。同時店內還有章魚燒、鯛魚燒等菜色、並有20餘種飲品，以及熟食、沙拉、甜點，通通都是無限供應。平日午餐每人490元，晚餐與例假日則為590元。目前串家物語在台共有南港、板橋，以及台中中港店。

此次針對雙11所推出的「買1送1」活動，時間為11月11日至11月12日，分別為中午11:11與晚上17:17等2個時段推出，每個時段各優惠20組，不得提前訂位。每桌用餐上限4人，2人同行1人免費，4人同行則享2人免費，須以成人價計算。