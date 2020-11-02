新光三越壓軸周年慶台北站前店「全館2千送2百」門檻最低

為因應今年市場變化挑戰，今年百貨周年慶節奏不同以往，新光三越周年慶最後壓軸、新光三越台北站前店11月12日起展開，其開打時間也較往年提早二周開戰。作為新光三越體系唯一壓軸店，台北站前店推出最優惠門檻，全館(含化妝品)單筆滿2,000送200。另外，同樣位於台北車站商圈的京站時尚廣場周年慶將於11月18日開打。

新光三越首波由台中中港店帶頭衝後，信義新天地四店在二波繼續猛攻、超過1成成長，新光三越統計至昨日，目前全台各店周年慶業績成長3%、高於預期目標。當中精品表現最猛、成長達3成，美妝5%成長，家用持平。

台北站前店推出新光三越周年慶各店中回饋門檻最優惠，11月12日至11月25日全館(含化妝品)單筆滿2,000送200，低門檻回饋也貼近該商圈年輕客層消費特質。另外，大家電區、法雅客、iStore單筆滿萬送500，首七日11月18日前會員獨享加碼滿萬送千。寶可夢卡友禮來到壓軸場，全台限量隱藏版卡友禮也將在台北站前店獨家推出。

作為壓軸周年慶的優勢，品牌通常會再做最後加碼，折扣深度也會更深。台北站前店聯手40家化妝品推出20萬特惠組，當中更有許多站前獨家組，像是LA MER「輕奢保養入門」獨家組，買乳霜送濃萃修護修復精華雙明星組盒，萬元入手價，獨享68折回饋；雅詩蘭黛雙11限定小棕瓶鐵粉分享組，獨家爭取到周年慶首日販售，並加碼與明星商品粉持久推出雙明星組合5千元不到；還有年輕世代喜愛的ORIGINS品木宣言、Kiehl’s人氣經典組6折優惠，再享買千送百回饋。