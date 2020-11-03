Yep2換幻動物故事燈 給您與孩子最夢幻的睡前體驗

每晚哄寶貝入睡總是忙得像打仗嗎？結合投影燈、小夜燈、故事播放器與音樂盒的 Yep2換幻動物故事燈 ，內建上百首版權故事及安撫音樂，配合180度環繞星空投影，讓孩子置身於夢幻又平靜的氛圍，美好的睡前體驗也讓孩子更能安穩入睡。

Yep2換幻動物故事燈 是全台唯一的故事投影燈，多款主題式星光幻燈片，讓孩子身歷其境繪本中的奇幻世界。內建上百個版權故事，且語音為100%台灣配音，收錄總長超過3000分鐘，還可自行擴充，拓展更多想像。此外，換幻動物故事燈同時也是一款療癒音樂夜燈，獨角獸、舒芙熊、芽比兔與大耳象多種動物造型，以食品級矽膠製造，還可取下讓小朋友當作玩偶抱著玩耍，即使拿來啃咬或摔撞都沒問題！底座八音盒裝置，可單獨作為音樂盒使用，也可當作音樂播放器。內附百首以上睡前音樂，除了搖籃曲，更包括莫札特、海頓等經典古典曲目，寧靜的樂音，在睡前片刻也同時培養了孩子的音樂素養。

Yep2的設計團隊深耕於學齡前幼兒啟蒙產品及嬰幼日常用品開發多年，整合過去從事影音出版的專業，持續致力於為兒童打造能夠安心成長的玩具教材，協助爸媽輕鬆育兒，打造優雅、有質感又充滿歡樂的育兒環境。Yep2換幻動物故事燈，不僅是款多功能的音樂故事燈，也希望藉此讓孩子更能透過故事，增強想像力，用最有趣的方式，慢慢理解這世界的美好。