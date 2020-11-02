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秋冬新款白色老爹鞋 Melody、秦嵐穿出大長腿！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Giuseppe Zanotti秋冬也推出一款全白的Talon老爹鞋，科技面料搭配白色皮革內襯，前衛又雋永。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti秋冬也推出一款全白的Talon老爹鞋，科技面料搭配白色皮革內襯，前衛又雋永。圖／Giuseppe Zanotti提供

白色老爹鞋向來百搭實穿，無論季節如何更換都可以配出充滿活力又青春的日常生活造型。今年秋冬，HOGAN推出全新的Hyperactive系列，用大膽的造型設計彰顯創新精神，也兼顧義大利工藝品質，除了有百搭的白色系之外，也有多種其他顏色可以選擇。

Hyperactive鞋款強調輕盈感，打破大眾對老爹鞋笨重的印象，品牌專屬記憶鞋墊總體高度6.2公分，可以修飾身形。鞋身以皮革拼接為基底，除了純白配色款之外，搭配秋冬豹紋、麂皮、山羊皮細節，外型更加活潑亮眼。尤其鞋底側面造型看來強悍有個性，連時尚媽咪Melody都搶穿。

另一方面，Giuseppe Zanotti秋冬也推出一款全白的Talon老爹鞋，科技面料搭配白色皮革內襯，前衛又雋永。白色橡膠鞋底側面也有展現品牌標誌性特質的火焰設計，增添帥氣霸氣，大陸女星秦嵐用來搭配西裝造型，也別有一番率性俐落感。同款還提供黑色、粉紅色可選擇。

HOGAN Hyperactive皮革拼接老爹鞋，22,000元。圖／迪生提供
HOGAN Hyperactive皮革拼接老爹鞋，22,000元。圖／迪生提供
Melody、秦嵐穿秋冬新款老爹鞋。圖／迪生、Giuseppe Zanotti提供
Melody、秦嵐穿秋冬新款老爹鞋。圖／迪生、Giuseppe Zanotti提供
Melody穿HOGAN Hyperactive拼接老爹鞋。圖／迪生提供
Melody穿HOGAN Hyperactive拼接老爹鞋。圖／迪生提供
Melody穿HOGAN Hyperactive拼接老爹鞋。圖／迪生提供
Melody穿HOGAN Hyperactive拼接老爹鞋。圖／迪生提供
HOGAN Hyperactive拼接老爹鞋，22,000元起。圖／迪生提供
HOGAN Hyperactive拼接老爹鞋，22,000元起。圖／迪生提供
秦嵐穿Giuseppe Zanotti秋冬全白的Talon老爹鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
秦嵐穿Giuseppe Zanotti秋冬全白的Talon老爹鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
HOGAN Hyperactive皮革拼接老爹鞋，22,000元。圖／迪生提供
HOGAN Hyperactive皮革拼接老爹鞋，22,000元。圖／迪生提供

品牌 義大利

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