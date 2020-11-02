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秋冬新款白色老爹鞋 Melody、秦嵐穿出大長腿！
白色老爹鞋向來百搭實穿，無論季節如何更換都可以配出充滿活力又青春的日常生活造型。今年秋冬，HOGAN推出全新的Hyperactive系列，用大膽的造型設計彰顯創新精神，也兼顧義大利工藝品質，除了有百搭的白色系之外，也有多種其他顏色可以選擇。
Hyperactive鞋款強調輕盈感，打破大眾對老爹鞋笨重的印象，品牌專屬記憶鞋墊總體高度6.2公分，可以修飾身形。鞋身以皮革拼接為基底，除了純白配色款之外，搭配秋冬豹紋、麂皮、山羊皮細節，外型更加活潑亮眼。尤其鞋底側面造型看來強悍有個性，連時尚媽咪Melody都搶穿。
另一方面，Giuseppe Zanotti秋冬也推出一款全白的Talon老爹鞋，科技面料搭配白色皮革內襯，前衛又雋永。白色橡膠鞋底側面也有展現品牌標誌性特質的火焰設計，增添帥氣霸氣，大陸女星秦嵐用來搭配西裝造型，也別有一番率性俐落感。同款還提供黑色、粉紅色可選擇。
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