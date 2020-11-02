格蘭利威單桶拍賣會 7桶成交總金額高達台幣1800萬

威士忌拍賣會紀錄再刷新！回應台灣威士忌老饕行家的殷切期盼，「2020品藏單桶拍賣會」提供7桶珍稀窖藏「Single Cask Edition」單桶系列原酒，包含格蘭利威16年初次裝填雪莉桶、格蘭利威17年初次裝填雪莉桶、格蘭利威22年二次裝填波本桶、格蘭利威27年初次裝填波本桶、格蘭利威27年二次裝填雪莉桶、亞伯樂21年初次裝填雪莉桶及亞伯樂27年二次裝填美國橡木桶，一次釋出多桶珍稀的高年份原酒，當日拍賣金額高達1800萬元。

去年由格蘭利威（The Glenlivet）與亞伯樂（Aberlour）首度聯手舉辦的「品藏單桶拍賣會」，成交總金額超過1700萬元，釋出6桶珍稀單桶原酒，成為頂級藏家的注目焦點。

在全球威士忌需求日益增加的現在，高年份的原酒供不應求。這次格蘭利威與亞伯樂，釋出7桶以首席調酒師最高標準挑選出來的珍貴原酒，獻給台灣市場，桶藏總年份逾一個半世紀，代表著兩間酒廠對品質的堅持與驕傲。兩大品牌推出獨厚台灣的頂級曠世佳釀，也再度寫下台灣威士忌市場里程碑，成為威士忌愛好者珍藏的目標。

身為斯佩賽地區單一麥芽威士忌的領導品牌，格蘭利威「Single Cask Edition」單桶系列，是首席釀酒師精挑細選出最具代表性、風味臻至巔峰的作品，只有被首席調酒師評定風味表現無可挑剔，無須任何多餘手續加以雕琢便臻至完美的原酒才得以入選，在一個藏酒數以萬桶的酒窖中符合此標準的，通常只有寥寥數桶，是名符其實的「萬中選一」；尤其是數量極其稀少的高年份單桶原酒，更是可遇不可求的夢幻逸品。

格蘭利威於本次拍賣會所推出的5桶，一字排開就能看出首席調酒師的特別用心，各自擁有鮮明而截然不同的風味特色。每一桶的風味都獨一無二，表現出未經修飾的原始風貌。

亞伯樂自創廠以來秉持匠心獨韻的工藝堅持，以手工小批量慢作取代大量生產，也因此亞伯樂的單桶原酒數量更少，倍顯珍稀；本次推出波本與雪莉各一，極其珍稀限量的高年份單桶，更能完整表現出亞伯樂獨樹一格的風味表現。

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