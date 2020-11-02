快訊

疫情不利川普？美國大選的潛在變數是「通訊投票」

美大選倒數！專家空前警告：美國對立嚴重 將面臨這危險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

格蘭利威單桶拍賣會 7桶成交總金額高達台幣1800萬

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
7桶珍稀窖藏「Single Cask Edition」單桶系列原酒，成交總金額高達台幣1800萬。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
7桶珍稀窖藏「Single Cask Edition」單桶系列原酒，成交總金額高達台幣1800萬。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

威士忌拍賣會紀錄再刷新！回應台灣威士忌老饕行家的殷切期盼，「2020品藏單桶拍賣會」提供7桶珍稀窖藏「Single Cask Edition」單桶系列原酒，包含格蘭利威16年初次裝填雪莉桶、格蘭利威17年初次裝填雪莉桶、格蘭利威22年二次裝填波本桶、格蘭利威27年初次裝填波本桶、格蘭利威27年二次裝填雪莉桶、亞伯樂21年初次裝填雪莉桶及亞伯樂27年二次裝填美國橡木桶，一次釋出多桶珍稀的高年份原酒，當日拍賣金額高達1800萬元。

去年由格蘭利威（The Glenlivet）與亞伯樂（Aberlour）首度聯手舉辦的「品藏單桶拍賣會」，成交總金額超過1700萬元，釋出6桶珍稀單桶原酒，成為頂級藏家的注目焦點。

在全球威士忌需求日益增加的現在，高年份的原酒供不應求。這次格蘭利威與亞伯樂，釋出7桶以首席調酒師最高標準挑選出來的珍貴原酒，獻給台灣市場，桶藏總年份逾一個半世紀，代表著兩間酒廠對品質的堅持與驕傲。兩大品牌推出獨厚台灣的頂級曠世佳釀，也再度寫下台灣威士忌市場里程碑，成為威士忌愛好者珍藏的目標。

身為斯佩賽地區單一麥芽威士忌的領導品牌，格蘭利威「Single Cask Edition」單桶系列，是首席釀酒師精挑細選出最具代表性、風味臻至巔峰的作品，只有被首席調酒師評定風味表現無可挑剔，無須任何多餘手續加以雕琢便臻至完美的原酒才得以入選，在一個藏酒數以萬桶的酒窖中符合此標準的，通常只有寥寥數桶，是名符其實的「萬中選一」；尤其是數量極其稀少的高年份單桶原酒，更是可遇不可求的夢幻逸品。

格蘭利威於本次拍賣會所推出的5桶，一字排開就能看出首席調酒師的特別用心，各自擁有鮮明而截然不同的風味特色。每一桶的風味都獨一無二，表現出未經修飾的原始風貌。

亞伯樂自創廠以來秉持匠心獨韻的工藝堅持，以手工小批量慢作取代大量生產，也因此亞伯樂的單桶原酒數量更少，倍顯珍稀；本次推出波本與雪莉各一，極其珍稀限量的高年份單桶，更能完整表現出亞伯樂獨樹一格的風味表現。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭利威與亞伯樂，再度聯手舉辦「品藏單桶拍賣會」。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威與亞伯樂，再度聯手舉辦「品藏單桶拍賣會」。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威與亞伯樂，釋出7桶以首席調酒師最高標準挑選出來的珍貴原酒，獻給台灣市場。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威與亞伯樂，釋出7桶以首席調酒師最高標準挑選出來的珍貴原酒，獻給台灣市場。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威水源來自富含礦物質的喬西之井，終年維持5至8℃的低溫。圖／摘自格蘭利威臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威水源來自富含礦物質的喬西之井，終年維持5至8℃的低溫。圖／摘自格蘭利威臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

拍賣會 品牌

延伸閱讀

情侶入住百年老屋 挖到價值近百萬陳年威士忌

噶瑪蘭好威！ 獲ISC世界威士忌產區年度蒸餾酒廠冠軍

羽生伊知郎全副撲克牌單瓶拍賣！香港邦瀚斯11月焦點

最威的「小野獸」威士忌 Ardbeg Wee Beastie出閘

相關新聞

新增花生醬！漢堡王「巧克力華堡」再升級 全台吃得到

漢堡王繼今年9月，於台南店限定推出首個「巧克力華堡」之後，將於11月3日正式於全台門市限時推出巧克力華堡，同時還加入「花...

時尚女魔頭出手！打造芭蕾舞劇造型 就為美鑽暖場

國際時尚圈中最具影響力的王牌時尚編輯之一，無疑是能與「穿著PRADA的惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）相抗衡得...

只有2天！DIY串炸吃到飽「串家物語」2人同行1人免費

來自大阪的炸物吃到飽餐廳「串家物語」，配合雙11活動，將於11月11、12日，推出限時2天的「買1送1」優惠活動，2人同...

新光三越壓軸周年慶台北站前店「全館2千送2百」門檻最低

為因應今年市場變化挑戰，今年百貨周年慶節奏不同以往，新光三越周年慶最後壓軸、新光三越台北站前店11月12日起展開，其開打...

秋冬新款白色老爹鞋 Melody、秦嵐穿出大長腿！

白色老爹鞋向來百搭實穿，無論季節如何更換都可以配出充滿活力又青春的日常生活造型。今年秋冬，HOGAN推出全新的Hyper...

搶先看！ 中華郵政明年「台灣之美」月曆5日開賣

為推廣集郵文化，並展現台灣多元的景觀風貌及人文風情，中華郵政公司以「台灣之美 意郵未盡」為主題，收錄著名景點結合歷年發行...

好像巴斯光年配色！GUCCI「鞋庫」開賣首款虛擬運動鞋

GUCCI APP又有新的功能誕生！推出名為GUCCI SNEAKER GARAGE的運動鞋專屬數位平台，顧名思義就是運...

小米雙11超級購物節 米家掃拖機器人G1最低3,000元有找

年度購物大節雙11即將登場，令眾多米粉期待的「小米雙11 超級購物節」也正式開跑！除了即日起至11月5日天天官網狂撒優惠...

小米搶雙11商機 推米家無線吸塵器等六項新品

小米台灣今（2）日宣布，「小米雙11 超級購物節」正式開跑，除了多項優惠，更推出六款時尚家居新品，包含米家無線吸塵器 G...

大江購物中心「美食版周年慶」59家餐飲聯手優惠

秋冬季節讓人食欲大增，加上百貨業周年慶11月仍火熱進行，剛結束周年慶的桃園大江購物中心緊接著於11月4日起至11月30日...

Mister Donut×福灣許華仁！7款「可可系甜點」新登場

繼推出「角落小夥伴」系列甜點後，「Mister Donut」本季攜手「福灣巧克力」創辦人許華仁，以專業的巧克力技術，自1...

U值媒／電影 無聲 踩創作倫理紅線 本不該存在

我個人覺得《無聲》是踩到創作倫理紅線的，這部劇情片根本不應該存在。劇情片，如同小說，其創作倫理牽涉到「虛構」和「真實」的比重，虛構的成分越高，作者可以創作的空間越大，如果和真實十分接近，那作者應該將自己放在一個比較低的位置。與「真實」相關還有幾個因素需要考慮的，一個很重要的是時間，距離現在比較久遠的事比較有創作的空間，也要考慮到真實事件的本質，比較黑暗涉及重大創傷的事，可以創作的空間就小。以上這些是為了考量，作品發表的時候對事件相關人等造成的影響，和其可能帶來的周邊傷害（collateral damage）。

熱門新聞

好市多App大改版 終於不用再帶實體卡還可Costco Pay

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有劇烈變化 雙子大的偏財機會

男藝人產房脫上衣露出精實肌肉抱兒 網友紛紛猜測是他

安心旅遊補助結束 業者：千家旅行社恐倒

前男友劈腿對象是堂妹！她崩潰：長得像也劈得下去？

桃園捷運招54名新血薪水32K起跳 11月9日開放報名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。