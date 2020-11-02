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搶先看！ 中華郵政明年「台灣之美」月曆5日開賣
為推廣集郵文化，並展現台灣多元的景觀風貌及人文風情，中華郵政公司以「台灣之美 意郵未盡」為主題，收錄著名景點結合歷年發行郵票，訂於109年11月5日推出「中華郵政民國110年度月曆」集郵商品，每份售價新台幣30元。
中華郵政公司表示，郵票是國家的名片、文化的縮影，方寸之間蘊含人文歷史、風俗民情及社會脈動等多元面向，商品選用台灣民間藝陣、台灣茶葉、香草植物、台北2016世界郵展、看見台灣、寶島風情、保育鳥類、台灣山岳、台灣鐵道橋梁及台灣高山湖泊等豐富主題的郵票圖案，搭配精美照片及精緻手繪插畫，兼具美觀及實用性，送禮自用皆宜，商品數量有限，請洽各地郵局、郵政博物館選購，或至「中華郵政集郵電子商城」(http://stamp.post.gov.tw)訂購。
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