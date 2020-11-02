好像巴斯光年配色！GUCCI「鞋庫」開賣首款虛擬運動鞋

GUCCI APP又有新的功能誕生！推出名為GUCCI SNEAKER GARAGE的運動鞋專屬數位平台，顧名思義就是運動鞋的「鞋庫」，在這個平台除了有創意總監Alessandro Michele設計的首款虛擬運動鞋之外，還集合了多位藝術家的創作，使用者也可以在此發揮想像力進行實驗，打造自己的虛擬鞋款。

GUCCI SNEAKER GARAGE提供了故事講述、遊戲和使用者生成內容三大服務，GUCCI旗下幾款知名的運動鞋都能夠在上面找到。創意總監Alessandro Michele構思和設計的第一款虛擬運動鞋Gucci Virtual 25也在此問世，這款鞋以80年代為靈感，融入超現代美學，鮮豔色彩和組裝結構樣式的鞋身，非常搶眼，看起來也有點像巴斯光年的配色，目前僅供線上購買。使用者也可以在擴增實境或虛擬環境中試穿，或與數位虛擬人物對話。