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好像巴斯光年配色！GUCCI「鞋庫」開賣首款虛擬運動鞋

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
GUCCI APP推出名為GUCCI SNEAKER GARAGE的運動鞋專屬數位平台。圖／GUCCI提供
GUCCI APP推出名為GUCCI SNEAKER GARAGE的運動鞋專屬數位平台。圖／GUCCI提供

GUCCI APP又有新的功能誕生！推出名為GUCCI SNEAKER GARAGE的運動鞋專屬數位平台，顧名思義就是運動鞋的「鞋庫」，在這個平台除了有創意總監Alessandro Michele設計的首款虛擬運動鞋之外，還集合了多位藝術家的創作，使用者也可以在此發揮想像力進行實驗，打造自己的虛擬鞋款。

GUCCI SNEAKER GARAGE提供了故事講述、遊戲和使用者生成內容三大服務，GUCCI旗下幾款知名的運動鞋都能夠在上面找到。創意總監Alessandro Michele構思和設計的第一款虛擬運動鞋Gucci Virtual 25也在此問世，這款鞋以80年代為靈感，融入超現代美學，鮮豔色彩和組裝結構樣式的鞋身，非常搶眼，看起來也有點像巴斯光年的配色，目前僅供線上購買。使用者也可以在擴增實境或虛擬環境中試穿，或與數位虛擬人物對話。

另外，玩家也可以在GUCCI SNEAKER GARAGE上創造自己的虛擬鞋款，可以利用現有的GUCCI鞋款設計項目進行調整、混搭與結合，或將自己設想的新元素運用其中，擺脫鞋款物質上與功能上的束縛。如果沒什麼靈感，也可以先瀏覽眾多藝術家所打造的作品，像是品牌好友Trevor Andrew繪製的GUCCI Ghost、愛心款，還有Ghica Popa創作出宛如諾亞方舟的設計、Pix Sellers可愛的積木外觀等等，都非常有趣有型。

Trevor Andrew作品。圖／GUCCI提供
Trevor Andrew作品。圖／GUCCI提供
GUCCI APP推出名為GUCCI SNEAKER GARAGE的運動鞋專屬數位平台。圖／GUCCI提供
GUCCI APP推出名為GUCCI SNEAKER GARAGE的運動鞋專屬數位平台。圖／GUCCI提供
Ghica Popa創作出宛如諾亞方舟的設計。圖／GUCCI提供
Ghica Popa創作出宛如諾亞方舟的設計。圖／GUCCI提供
GUCCI APP推出名為GUCCI SNEAKER GARAGE的運動鞋專屬數位平台。圖／GUCCI提供
GUCCI APP推出名為GUCCI SNEAKER GARAGE的運動鞋專屬數位平台。圖／GUCCI提供
Pix Sellers打造可愛的積木外觀等
Pix Sellers打造可愛的積木外觀等
創意總監Alessandro Michele構思和設計的第一款虛擬運動鞋Gucci Virtual 25也在此問世，僅供線上購買。圖／GUCCI提供
創意總監Alessandro Michele構思和設計的第一款虛擬運動鞋Gucci Virtual 25也在此問世，僅供線上購買。圖／GUCCI提供
創意總監Alessandro Michele構思和設計的第一款虛擬運動鞋Gucci Virtual 25也在此問世，僅供線上購買。圖／GUCCI提供
創意總監Alessandro Michele構思和設計的第一款虛擬運動鞋Gucci Virtual 25也在此問世，僅供線上購買。圖／GUCCI提供
創意總監Alessandro Michele構思和設計的第一款虛擬運動鞋Gucci Virtual 25也在此問世，僅供線上購買。圖／GUCCI提供
創意總監Alessandro Michele構思和設計的第一款虛擬運動鞋Gucci Virtual 25也在此問世，僅供線上購買。圖／GUCCI提供

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