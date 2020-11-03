有氣泡就是暢快 今年絕不能錯過的氣泡運動飲全新上市

近年來氣泡飲品風潮風靡台灣，不管男女老少皆人手一瓶，理由就是那一入口的跳躍氣泡帶來暢快舒爽口感，能夠快速達到清涼解渴的功效！現在更時興添加功能性，讓千變萬化的小氣泡大有表現，尤其是氣泡運動飲更是人氣紅不讓，不管是運動後還是口渴時，就是想喝氣泡運動飲感受暢快！

氣泡運動飲能快速補充水分與電解質，調節生理機能。 圖／shutterstock 提供

尤其是這幾年運動成為全民行動顯學，上健身房做瑜珈、鍛鍊曲線，相約河濱跑步、騎單車，連上班族都愛隨時隨地動起來。對熱愛運動的人來說，享受流汗的成就感後需要迅速補充水分與電解質，此時喝什麼最暢快？當然是UNI FIT氣泡運動飲啊！快速補充水分與電解質，營養補給，讓你瞬間清涼解渴～

UNI FIT氣泡運動飲是運動飲料搭配清爽暢快的氣泡，獨特的口感衝擊味蕾，讓人一喝就上癮，沁涼的氣泡感，不斷衝擊味覺！一入口豐富的氣泡感，運動飲料的風味層次帶入，濃淡合宜的口感就是讓人愉悅舒暢，讓人忍不住一口接一口！！

在7-ELEVEN就能便利買到，不論是想嘗鮮或是解渴，都能帶給你全新的暢快感受！到了秋天，正是需要多補充水份的季節，因此除了在運動後的營養補給外，在平時閒暇喝還能補充日常所需的能量，調節生理機能，促進新陳代謝。

難怪受到統一獅職棒選手蘇智傑專業推薦，運動過後選擇UNI FIT氣泡運動飲，補水的同時多了氣泡的沁涼滋味和舒爽口感，那才是極致暢快！