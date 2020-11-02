聽新聞
test
0:00 / 0:00
新增花生醬！漢堡王「巧克力華堡」再升級 全台吃得到
漢堡王繼今年9月，於台南店限定推出首個「巧克力華堡」之後，將於11月3日正式於全台門市限時推出巧克力華堡，同時還加入「花生醬」，口味再升級，讓各地民眾都可以品嚐到甜鹹交錯的奇趣組合。另還有「美式花生牛肉堡」、「花生雙層脆雞堡」同步登場。
在經歷7年等待後，漢堡王於今年9月1日重返台南市場，重新開設台南首間門市。為呼應台南料理習慣加糖的特色，漢堡王台南店獨家限量推出「巧克力華堡」，以招牌的華堡為基礎，再加上HERSHEY’S巧克力醬調味，在開幕首日就銷售超過500個，成功創造話題，連在國外討論區也引發網友討論。
此次漢堡王即以「怪美味」作為核心，推出甜蜜主打星系列。自11月3日起限時於全台門市推出「巧克力華堡」。不同於台南版本，以次華堡不僅搭配巧克力醬，還再升級加入「顆粒花生醬」，帶來濃郁的甜鹹滋味，單點129元，套餐169元。另外登場的「美式花生牛肉堡」，選用4.4盎司牛肉為主角，火烤後配上花生醬、培根、起司上桌，單點129元，套餐169元。至於「美式花生雙層脆雞堡」，則是將雞排搭配雙層起司、花生醬，帶來飽滿的滋味，單點109元、套餐149元。此系列預計供應至明年1月。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言