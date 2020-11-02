新增花生醬！漢堡王「巧克力華堡」再升級 全台吃得到

漢堡王繼今年9月，於台南店限定推出首個「巧克力華堡」之後，將於11月3日正式於全台門市限時推出巧克力華堡，同時還加入「花生醬」，口味再升級，讓各地民眾都可以品嚐到甜鹹交錯的奇趣組合。另還有「美式花生牛肉堡」、「花生雙層脆雞堡」同步登場。

在經歷7年等待後，漢堡王於今年9月1日重返台南市場，重新開設台南首間門市。為呼應台南料理習慣加糖的特色，漢堡王台南店獨家限量推出「巧克力華堡」，以招牌的華堡為基礎，再加上HERSHEY’S巧克力醬調味，在開幕首日就銷售超過500個，成功創造話題，連在國外討論區也引發網友討論。