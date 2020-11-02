快訊

評／自己不小心？性暴力源自動物性？長榮女大生命案的輿論反思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新增花生醬！漢堡王「巧克力華堡」再升級 全台吃得到

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
升級版的「巧克力華堡」，新加入花生醬元素，單點129元。圖／漢堡王提供
升級版的「巧克力華堡」，新加入花生醬元素，單點129元。圖／漢堡王提供

漢堡王繼今年9月，於台南店限定推出首個「巧克力華堡」之後，將於11月3日正式於全台門市限時推出巧克力華堡，同時還加入「花生醬」，口味再升級，讓各地民眾都可以品嚐到甜鹹交錯的奇趣組合。另還有「美式花生牛肉堡」、「花生雙層脆雞堡」同步登場。

在經歷7年等待後，漢堡王於今年9月1日重返台南市場，重新開設台南首間門市。為呼應台南料理習慣加糖的特色，漢堡王台南店獨家限量推出「巧克力華堡」，以招牌的華堡為基礎，再加上HERSHEY’S巧克力醬調味，在開幕首日就銷售超過500個，成功創造話題，連在國外討論區也引發網友討論。

此次漢堡王即以「怪美味」作為核心，推出甜蜜主打星系列。自11月3日起限時於全台門市推出「巧克力華堡」。不同於台南版本，以次華堡不僅搭配巧克力醬，還再升級加入「顆粒花生醬」，帶來濃郁的甜鹹滋味，單點129元，套餐169元。另外登場的「美式花生牛肉堡」，選用4.4盎司牛肉為主角，火烤後配上花生醬、培根、起司上桌，單點129元，套餐169元。至於「美式花生雙層脆雞堡」，則是將雞排搭配雙層起司、花生醬，帶來飽滿的滋味，單點109元、套餐149元。此系列預計供應至明年1月。

漢堡王自11月3日起，推出巧克力華堡、美式花生牛肉堡、花生雙層脆雞堡。圖／漢堡王提供
漢堡王自11月3日起，推出巧克力華堡、美式花生牛肉堡、花生雙層脆雞堡。圖／漢堡王提供

巧克力 漢堡

延伸閱讀

F5-E三年內汰換 專家籲國軍按部就班

8點檔心機女黑化升級！性感細肩帶睡衣撲倒裸身男主角

德羅展回饋大學母校 捐贈鉅款升級健身房

浩子愛喝被虧「酒鬼」　喝到升級「考到一級品酒師執照」！

相關新聞

新增花生醬！漢堡王「巧克力華堡」再升級 全台吃得到

漢堡王繼今年9月，於台南店限定推出首個「巧克力華堡」之後，將於11月3日正式於全台門市限時推出巧克力華堡，同時還加入「花...

好像巴斯光年配色！GUCCI「鞋庫」開賣首款虛擬運動鞋

GUCCI APP又有新的功能誕生！推出名為GUCCI SNEAKER GARAGE的運動鞋專屬數位平台，顧名思義就是運...

小米雙11超級購物節 米家掃拖機器人G1最低3,000元有找

年度購物大節雙11即將登場，令眾多米粉期待的「小米雙11 超級購物節」也正式開跑！除了即日起至11月5日天天官網狂撒優惠...

小米搶雙11商機 推米家無線吸塵器等六項新品

小米台灣今（2）日宣布，「小米雙11 超級購物節」正式開跑，除了多項優惠，更推出六款時尚家居新品，包含米家無線吸塵器 G...

大江購物中心「美食版周年慶」59家餐飲聯手優惠

秋冬季節讓人食欲大增，加上百貨業周年慶11月仍火熱進行，剛結束周年慶的桃園大江購物中心緊接著於11月4日起至11月30日...

Mister Donut×福灣許華仁！7款「可可系甜點」新登場

繼推出「角落小夥伴」系列甜點後，「Mister Donut」本季攜手「福灣巧克力」創辦人許華仁，以專業的巧克力技術，自1...

U值媒／電影 無聲 踩創作倫理紅線 本不該存在

我個人覺得《無聲》是踩到創作倫理紅線的，這部劇情片根本不應該存在。劇情片，如同小說，其創作倫理牽涉到「虛構」和「真實」的比重，虛構的成分越高，作者可以創作的空間越大，如果和真實十分接近，那作者應該將自己放在一個比較低的位置。與「真實」相關還有幾個因素需要考慮的，一個很重要的是時間，距離現在比較久遠的事比較有創作的空間，也要考慮到真實事件的本質，比較黑暗涉及重大創傷的事，可以創作的空間就小。以上這些是為了考量，作品發表的時候對事件相關人等造成的影響，和其可能帶來的周邊傷害（collateral damage）。

500趴限量福袋等你抽！官方帆布袋+聯名盆栽只送不賣

聯合報「500輯」刊物首次舉辦的戶外派對「500趴」，即將在11月7日登場，現場除了有星級主廚料理、天王、天后美聲演唱、...

全家巧克力大賞大人系口味當道 福灣巧克力雪糕必吃！

迎接隨時都想補充熱量的秋冬季節，全家便利商店看好消費者對於溫暖性商品需求增加，推出以精品巧克力和高可可含量的大人系口味為...

IKEA藝術限量系列重新解構名畫 輕鬆營造北歐質感風

IKEA向世界名畫致敬，全新限量系列DEKORERA以17世紀多位名畫家作品與北歐傳統工藝為靈感，設計一系列藝術感的家飾...

GUCCI推唐老鴨、黛西飾品系列 生動表情好欠買！

義大利時尚品牌GUCCI幾年前曾經推出迪士尼唐老鴨系列商品，逗趣的混搭風讓人印象深刻。而在今年不久前發表的Epiloug...

7-ELEVEN世界巧克力大賞 GODIVA獨家2新品小包裝太貼心

今年過得好像特別快，一轉眼已邁入11月，天氣轉涼加上耶誕送禮需求，正是療癒感與節慶感十足的巧克力登場的重要時刻！7-EL...

熱門新聞

一張圖看天氣！下周兩波東北風搗亂 閃電颱風路徑不明

好市多App大改版 終於不用再帶實體卡還可Costco Pay

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有劇烈變化 雙子大的偏財機會

大師兄推「銷魂水餃」！剝皮辣椒豬、麻辣炒豬肉2口味

男藝人產房脫上衣露出精實肌肉抱兒 網友紛紛猜測是他

安心旅遊補助結束 業者：千家旅行社恐倒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。