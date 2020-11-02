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小米雙11超級購物節 米家掃拖機器人G1最低3,000元有找
年度購物大節雙11即將登場，令眾多米粉期待的「小米雙11 超級購物節」也正式開跑！除了即日起至11月5日天天官網狂撒優惠券，11月6日起至11日主活動期間每日限時限量指定商品直降1,111元之外，11月6日起更同步開賣6款時尚家居新品，包含手持式吸拖二合一的米家無線吸塵器G10、車子筆電隨手吸的米家無線吸塵器mini、用2K守護居家安全的小米智慧攝影機雲台版2K Pro、速乾不傷髮的美髮神器米家水離子吹風機、行車保障大躍升的小米行車紀錄器2，以及小米真無線藍牙耳機2S，讓人一次買好買滿！
想要以更下殺的價格入手優惠商品，每天限時限量開搶的現金券絕不能錯過，活動頁面中還有隱藏任務，點擊產品圖找尋「隱藏暗號優惠券」，有機會獲得訂單金額全免的好康優惠。自11月6日起一連6天將提供近百項商品及多款套裝組合享超值優惠、配件11元銅板加價購及滿額禮，其中米家掃拖機器人G1直降1,000元，優惠價只要3,995元，領券最高再折1,111元，等於3,000元有找就能入手掃拖機器人。另外，首度開賣1分鐘即售罄的「小米智慧顯示器65型」也將於11月6日再度全通路限量開賣，雙11限時優惠價只要17,999元。
而11月6日至11日每日中午12點，另推出限時折價1111活動，推出每日爆款或一組套裝商品直降1,111元限量搶購活動，包括小米空氣淨化器3、米家掃拖機器人G1及米家電磁爐與知吾煮湯鍋米家定製組合等。活動期間單筆訂單（不含手機）滿額，還贈送小米手環4C、米家電動起子機、小米小愛音箱Art、米家IH電子鍋等滿額好禮，折價再送超划算，一年絕不能錯過這一檔。
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