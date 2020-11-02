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大江購物中心「美食版周年慶」59家餐飲聯手優惠

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
大江購物中心11月4日起至11月30日推出「餐廳美食版周年慶」，集結館內59家餐飲聯手推優惠。圖／大江購物中心提供
大江購物中心11月4日起至11月30日推出「餐廳美食版周年慶」，集結館內59家餐飲聯手推優惠。圖／大江購物中心提供

秋冬季節讓人食欲大增，加上百貨業周年慶11月仍火熱進行，剛結束周年慶的桃園大江購物中心緊接著於11月4日起至11月30日推出「餐廳美食版周年慶」，集結館內59家餐飲，首12日大江聯名卡友於指定餐飲店櫃刷卡消費，單筆滿千元最高可得270元電子現金券，APP會員單筆消費滿999元可得100元。不只是餐飲優惠，全館指定店櫃累計消費滿4,800元送400元，內衣與香氛單筆消費滿3,000元送300元，讓主顧客吃飯、購物都有滿額優惠送。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，對於百貨零售業來說，10、11月可說是挑戰月，前半場有同業周年慶大戰，後半場有「雙11」電商搶單競爭，在雙面夾殺壓力之下，大江希望藉由美食優勢集客，「好饗去大江」美食版周年慶，吸引人潮帶動全館業績成長。

活動期間大江購物中心館內各家餐廳同步推出各式限量超值優惠，11月4日起至11月6日靜岡勝政豬排「香草豬厚切里肌豬排套餐」原價430元、排隊價220元，每日限量10份。杏桃鬆餅屋「和風雞肉豆腐漢堡排及飲料」原價410元、排隊價205元，每日限量10份。黃亞細肉骨茶上等肉骨茶買一送一，原價520元、排隊價260元，每日限量30份。美利河美式越南料理招牌半生熟牛肉河粉買一送一，每日限量10份。高麗園韓式吃到飽銅盤烤肉11月19日來店消費，即享四人同行一人免費的優惠。

此外，今年首度舉辦「POTLUCK PARTY」，集結了MOLINO手工義大利麵工場、杏桃鬆餅屋、靜岡勝政豬排、涓豆腐、添好運、瑞記海南雞飯等六家餐飲品牌宴，凡完成11月14日「POTLUCK PARTY」訂位者，只需付費2,000元即可享用價值2,600元佳餚，還能再獲得500元主題餐廳折價券。

除了美食優惠外，今年活動期間內凡於餐飲品牌不限消費金額即可參加抽獎，最大獎將可獲得「合歡山暗空公園雙人摘星之旅」，入住價值萬元的老英格蘭莊園。

11月4日起至11月6日美利河美式越南料理招牌半生熟牛肉河粉買一送一，每日限量10份。圖／大江購物中心提供
11月4日起至11月6日美利河美式越南料理招牌半生熟牛肉河粉買一送一，每日限量10份。圖／大江購物中心提供
11月4日起至11月6日黃亞細肉骨茶上等肉骨茶買一送一，原價520元、排隊價260元，每日限量30份。圖／大江購物中心提供
11月4日起至11月6日黃亞細肉骨茶上等肉骨茶買一送一，原價520元、排隊價260元，每日限量30份。圖／大江購物中心提供
大江購物中心11月4日起至11月30日推出「餐廳美食版周年慶」，集結館內59家餐飲聯手推優惠。圖／大江購物中心提供
大江購物中心11月4日起至11月30日推出「餐廳美食版周年慶」，集結館內59家餐飲聯手推優惠。圖／大江購物中心提供
11月4日起至11月6日靜岡勝政豬排「香草豬厚切里肌豬排套餐」原價430元、排隊價220元，每日限量10份。圖／大江購物中心提供
11月4日起至11月6日靜岡勝政豬排「香草豬厚切里肌豬排套餐」原價430元、排隊價220元，每日限量10份。圖／大江購物中心提供

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