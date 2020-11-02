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Mister Donut×福灣許華仁！7款「可可系甜點」新登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
可可荔枝波堤、濃可可波堤。記者陳睿中／攝影
可可荔枝波堤、濃可可波堤。記者陳睿中／攝影

繼推出「角落小夥伴」系列甜點後，「Mister Donut」本季攜手「福灣巧克力」創辦人許華仁，以專業的巧克力技術，自11月3日起，陸續推出7款可可甜甜圈與法式點心，還有3款茶可可系列茶飲品，讓民眾在秋涼之際，可以品嚐到職人所帶來的溫暖甜感。

擅長將巧克力與在地食材結合的「福灣巧克力」，一直是世界巧克力大賽中的亮眼明星。在今年所舉行的世界巧克力大賽亞太區域賽中，福灣巧克力即奪下7金、9銀、4銅與8個特別獎。此次Mister Donut與許華仁合作推出的甜品中，「濃可可波堤」是將巧克力波堤沾滿可可粉，堆疊出生巧克力般的香濃滋味，每顆48元。「可可鹽焦糖波堤」則是透過岩鹽提味，並以白巧克力、金色餅乾脆片點綴，帶來具有層次感的大人系風味，每顆50元。另外「鹽焦糖可可費南雪」，則是以杏仁與可可結合，配上微鹹的可可鮮奶油、鹽焦糖內餡，每顆70元。

除此之外，呼應福灣巧克力的品牌核心，本次還有「紅玉荔枝可可費南雪」、「鐵觀音可可費南雪」、「鐵觀音可可瑪芬」等茶系列可可甜點，將台灣茶、水果元素融入其中，增添清新的茶香，每顆售價55～70元。同時曾於去年販售的「可可荔枝波堤」，也於本次活動中強勢回歸，每顆48元。

不僅是甜點，許華仁也為Mister Donut監修3款可可系茶飲品，包括有可可歐蕾、荔枝風味玫瑰茶可可、荔枝風味玫瑰冰茶等選擇，單杯售價80～90元起。11月9日至11月25日期間，購買可可系飲品，即贈送蜜糖波堤1顆；11月3日起，還有「買3送1」的限時活動優惠，任選4個甜點或飲品，需含2款指定品項，其中一款即可享免費。

Mister Donut本季攜手許華仁，推出7款可可甜甜圈與法式點心。記者陳睿中／攝影
Mister Donut本季攜手許華仁，推出7款可可甜甜圈與法式點心。記者陳睿中／攝影
可可鹽焦糖波堤、鐵觀音可可瑪芬。記者陳睿中／攝影
可可鹽焦糖波堤、鐵觀音可可瑪芬。記者陳睿中／攝影
Mister Donut此次推出鹽焦糖可可、紅玉荔枝可可、鐵觀音可可等3種口味的費南雪，均為70元。記者陳睿中／攝影
Mister Donut此次推出鹽焦糖可可、紅玉荔枝可可、鐵觀音可可等3種口味的費南雪，均為70元。記者陳睿中／攝影
新推出的可可歐蕾、荔枝風味玫瑰茶可可、荔枝風味玫瑰冰茶（左起）。記者陳睿中／攝影
新推出的可可歐蕾、荔枝風味玫瑰茶可可、荔枝風味玫瑰冰茶（左起）。記者陳睿中／攝影

可可 巧克力 甜點

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