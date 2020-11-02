Mister Donut×福灣許華仁！7款「可可系甜點」新登場

繼推出「角落小夥伴」系列甜點後，「Mister Donut」本季攜手「福灣巧克力」創辦人許華仁，以專業的巧克力技術，自11月3日起，陸續推出7款可可甜甜圈與法式點心，還有3款茶可可系列茶飲品，讓民眾在秋涼之際，可以品嚐到職人所帶來的溫暖甜感。

擅長將巧克力與在地食材結合的「福灣巧克力」，一直是世界巧克力大賽中的亮眼明星。在今年所舉行的世界巧克力大賽亞太區域賽中，福灣巧克力即奪下7金、9銀、4銅與8個特別獎。此次Mister Donut與許華仁合作推出的甜品中，「濃可可波堤」是將巧克力波堤沾滿可可粉，堆疊出生巧克力般的香濃滋味，每顆48元。「可可鹽焦糖波堤」則是透過岩鹽提味，並以白巧克力、金色餅乾脆片點綴，帶來具有層次感的大人系風味，每顆50元。另外「鹽焦糖可可費南雪」，則是以杏仁與可可結合，配上微鹹的可可鮮奶油、鹽焦糖內餡，每顆70元。

除此之外，呼應福灣巧克力的品牌核心，本次還有「紅玉荔枝可可費南雪」、「鐵觀音可可費南雪」、「鐵觀音可可瑪芬」等茶系列可可甜點，將台灣茶、水果元素融入其中，增添清新的茶香，每顆售價55～70元。同時曾於去年販售的「可可荔枝波堤」，也於本次活動中強勢回歸，每顆48元。