500趴限量福袋等你抽！官方帆布袋+聯名盆栽只送不賣

我個人覺得《無聲》是踩到創作倫理紅線的，這部劇情片根本不應該存在。劇情片，如同小說，其創作倫理牽涉到「虛構」和「真實」的比重，虛構的成分越高，作者可以創作的空間越大，如果和真實十分接近，那作者應該將自己放在一個比較低的位置。與「真實」相關還有幾個因素需要考慮的，一個很重要的是時間，距離現在比較久遠的事比較有創作的空間，也要考慮到真實事件的本質，比較黑暗涉及重大創傷的事，可以創作的空間就小。以上這些是為了考量，作品發表的時候對事件相關人等造成的影響，和其可能帶來的周邊傷害（collateral damage）。

2020-11-02 15:26