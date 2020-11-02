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500趴限量福袋等你抽！官方帆布袋+聯名盆栽只送不賣
聯合報「500輯」刊物首次舉辦的戶外派對「500趴」，即將在11月7日登場，現場除了有星級主廚料理、天王、天后美聲演唱、還有眾多質感品牌。在活動前夕500輯準備了限量周邊商品要送給忠實的讀者們，現在只要到「聯合報系-500趴活動頁面」參加早鳥報名活動，就有機會一次獲得「500趴官方帆布袋」、「500趴x有肉 Succulent & Gift 限量聯名盆栽」，數量有限，只送不賣。
【怎麼獲得500趴限量福袋?】
‧活動時間：即日起至11/5 (四)23:59
‧活動方式：
進入活動網址或掃QRcode加入聯合報會員填寫資料(若已是會員請確認會員資料無誤)。
填寫完成後，將會收到電子郵件通知函，即完成報名抽籤手續。
領獎通知：11/6(五)以電子郵件寄送中獎通知，中獎者需於11/7 16:00前至500趴服務台領取。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。若有任何問題，可至500輯粉絲專頁詢問，我們將盡速為您解答。
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