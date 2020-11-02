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全家巧克力大賞大人系口味當道 福灣巧克力雪糕必吃！
迎接隨時都想補充熱量的秋冬季節，全家便利商店看好消費者對於溫暖性商品需求增加，推出以精品巧克力和高可可含量的大人系口味為主軸的巧克力大賞，自11月4日至12月1日活動期間購買指定巧克力商品任選2件8折。
全家巧克力大賞今年主打台灣之光「福灣巧克力」系列獨家新品，從種植到生產皆在台灣，使用榮獲世界巧克力大賽金牌的福灣—屏東1號原料，獨家開發脆皮口感的福灣62%巧克力杏仁豆，更跨品類聯名，獨家打造濃郁苦甜風味一吃上癮的可可碎粒巧克力脆皮雪糕、經典翻玩的乖乖福灣巧克力玉米脆條，一次讓消費者體驗不同口感的可可風味。
另外還有法國經典百年品牌「MONBANA」巧克力片、巧克力球5種口味一次滿足；另外，訴求生產和銷售皆符合公平貿易、素有「善良巧克力」之稱的「Tony’s Chocolonely」，也推出70%黑巧克力、焦糖海鹽牛奶巧克力2款經典口味。還有一次可品嘗4種不同純度的Look四層次巧克力、以及擁有栗子泥及紅薯的夾心內餡的Look熊本熊番栗雙味巧克力，特殊口味滿足愛嚐鮮的消費者。
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