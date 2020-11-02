IKEA藝術限量系列重新解構名畫 輕鬆營造北歐質感風

IKEA向世界名畫致敬，全新限量系列DEKORERA以17世紀多位名畫家作品與北歐傳統工藝為靈感，設計一系列藝術感的家飾品與布織品，像是將達文西的「蒙娜麗莎的微笑」及維梅爾的「戴珍珠耳環的少女」兩幅經典作品重新詮釋，可作為托盤或掛畫，百元起跳的價位，就可讓居家生活被藝術氣息環繞。

IKEA全新限量系列DEKORERA，列設計靈感來自多位名畫家，融合圓潤線條及簡約色塊，將「古典」與「現代」結合，一系列家飾品與布織品，包含燭台、靠枕、萬用毯、托盤、花瓶等26個品項。像是用色塊在托盤上重現了達文西的「蒙娜麗莎的微笑」以及維梅爾的「戴珍珠耳環的少女」兩幅經典之作，可作為掛畫或桌上擺飾，為空間增添質感。

此外，北歐工藝也是DEKORERA限量系列的主題之一，像是碗、水壺、花瓶設計承襲北歐工藝特色，圓潤的線條加上質樸的用色，可與家中其他餐具輕鬆搭配不顯突兀。