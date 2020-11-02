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IKEA藝術限量系列重新解構名畫 輕鬆營造北歐質感風
IKEA向世界名畫致敬，全新限量系列DEKORERA以17世紀多位名畫家作品與北歐傳統工藝為靈感，設計一系列藝術感的家飾品與布織品，像是將達文西的「蒙娜麗莎的微笑」及維梅爾的「戴珍珠耳環的少女」兩幅經典作品重新詮釋，可作為托盤或掛畫，百元起跳的價位，就可讓居家生活被藝術氣息環繞。
IKEA全新限量系列DEKORERA，列設計靈感來自多位名畫家，融合圓潤線條及簡約色塊，將「古典」與「現代」結合，一系列家飾品與布織品，包含燭台、靠枕、萬用毯、托盤、花瓶等26個品項。像是用色塊在托盤上重現了達文西的「蒙娜麗莎的微笑」以及維梅爾的「戴珍珠耳環的少女」兩幅經典之作，可作為掛畫或桌上擺飾，為空間增添質感。
此外，北歐工藝也是DEKORERA限量系列的主題之一，像是碗、水壺、花瓶設計承襲北歐工藝特色，圓潤的線條加上質樸的用色，可與家中其他餐具輕鬆搭配不顯突兀。
冬季如何為家裡增添溫暖冬日氣息？只要更換家中小配件，就可改變季節氛圍。DEKORERA限量系列在家飾品中加入撞色元素，可選用飽和色塊設計的萬用毯，放在臥室、客廳，或搭配其他暗色系產品，成為空間的亮點。或換上鑲有金邊花紋的酒紅色靠枕套，楓紅色系加上絨布材質，沉穩華麗，或是換上系列平織地毯，透過居家配件色彩的更換，營造出季節感。
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