GUCCI推唐老鴨、黛西飾品系列 生動表情好欠買！

義大利時尚品牌GUCCI幾年前曾經推出迪士尼唐老鴨系列商品，逗趣的混搭風讓人印象深刻。而在今年不久前發表的Epilouge終曲系列中，我們又再度看到GUCCI帶來唐老鴨的身影，而且還連同唐老鴨的姪子Huey Duck、Dewey Duck和Louie Duck都一起出現，在飾品系列中更可以看到女友黛西，完全喚起大家的童心！

這次唐老鴨飾品主打唐老鴨和黛西，有別針、項鍊、耳環、戒指以及手鍊，以925純銀打造，搭配琺瑯唐老鴨、黛西細節以及雙G Logo，在展現童趣感的同時也具備品牌識別度。唐老鴨項鍊部分還點綴了花朵元素，單邊耳環也很適合男性配戴，仔細看他們的表情也各有變化，真的超級可愛！