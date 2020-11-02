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GUCCI推唐老鴨、黛西飾品系列 生動表情好欠買！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Disney X GUCCI唐老鴨琺瑯戒指，9,700元。圖／GUCCI提供
Disney X GUCCI唐老鴨琺瑯戒指，9,700元。圖／GUCCI提供

義大利時尚品牌GUCCI幾年前曾經推出迪士尼唐老鴨系列商品，逗趣的混搭風讓人印象深刻。而在今年不久前發表的Epilouge終曲系列中，我們又再度看到GUCCI帶來唐老鴨的身影，而且還連同唐老鴨的姪子Huey Duck、Dewey Duck和Louie Duck都一起出現，在飾品系列中更可以看到女友黛西，完全喚起大家的童心！

這次唐老鴨飾品主打唐老鴨和黛西，有別針、項鍊、耳環、戒指以及手鍊，以925純銀打造，搭配琺瑯唐老鴨、黛西細節以及雙G Logo，在展現童趣感的同時也具備品牌識別度。唐老鴨項鍊部分還點綴了花朵元素，單邊耳環也很適合男性配戴，仔細看他們的表情也各有變化，真的超級可愛！

唐老鴨系列銀飾售價平均落在兩萬以下，非常適合年輕情侶作為表達心意的禮物。

唐老鴨項鍊部分還點綴了花朵元素。圖／摘自官網
唐老鴨項鍊部分還點綴了花朵元素。圖／摘自官網
唐老鴨飾品主打唐老鴨和黛西。圖／摘自官網
唐老鴨飾品主打唐老鴨和黛西。圖／摘自官網
黛西項鍊。圖／摘自官網
黛西項鍊。圖／摘自官網
Disney X GUCCI唐老鴨琺瑯單邊耳環，9,700元。圖／GUCCI提供
Disney X GUCCI唐老鴨琺瑯單邊耳環，9,700元。圖／GUCCI提供
Disney X GUCCI唐老鴨純銀飾琺瑯手鍊，16,900元。圖／GUCCI提供
Disney X GUCCI唐老鴨純銀飾琺瑯手鍊，16,900元。圖／GUCCI提供
唐老鴨飾品主打唐老鴨和黛西。圖／摘自官網、GUCCI提供
唐老鴨飾品主打唐老鴨和黛西。圖／摘自官網、GUCCI提供
黛西耳環。圖／摘自官網
黛西耳環。圖／摘自官網

品牌 義大利

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