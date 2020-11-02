7-ELEVEN世界巧克力大賞 GODIVA獨家2新品小包裝太貼心
今年過得好像特別快，一轉眼已邁入11月，天氣轉涼加上耶誕送禮需求，正是療癒感與節慶感十足的巧克力登場的重要時刻！7-ELEVEN「愛‧Sharing世界巧克力大賞」活動將於11月9日開跑，今年主打來自歐美日韓巧克力名店商品，共40款全新巧克力，活動期間指定商品最低第2件6折優惠，整體活動商品銅板價起，打造讓味蕾環遊世界的精品巧克力專門店，讓小資族也能隨時享受甜蜜療癒滋味。
11月4日起「愛‧Sharing世界巧克力大賞」商品搶先上架，特別推薦以下這4類巧克力新品，首推大人系高比例精品巧克力，包括與比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」攜手合作獨家引進全新主打包覆脆糖可可碎及香濃黑巧的臻粹巧克力系列，以及首次在台灣上市的醇享系列；並首次引進拿下有巧克力界奧斯卡之稱「世界巧克力大賽」超過百座獎項的祕魯首家精品巧克力品牌「Cacaosuyo可可之源」打造的80%黑巧克力。
另外，人氣熱賣商品秋冬新作也不可錯過，去年上市至今已熱銷百萬包韓國Sweetory杏仁巧克力球，推出葡萄QQ巧克力球新口味；還有去年2週熱銷4萬片的m&m’s片裝巧克力祭出全新黑巧克力口味、麥提莎巧克力球變身整片薄荷口味的麥芽脆心巧克力片、明治Meltykiss夾餡巧克力則是直接附上玫瑰金收納籃讓你拍照打卡。
而7-ELEVEN也呼應健康意識抬頭，新增許多日韓人氣堅果巧克力，以及夾餡巧克力帶來多重口感。還有化身甜點、飲料、冰品的創意新選擇，像是美式賣場熱賣的同品牌Truffettes法式松露巧克力，特別講究溫度陳列於18℃冷藏櫃；冷藏飲料則首度與南投巧克力名店「18度C巧克力工坊」合作推出初鹿牧場職人巧克力牛乳。甜點部分，則與中村甜點名店合作開發的「中村經典巧克力生乳捲」與「中村黑巧克力菠蘿泡芙」，添加比利時普艾瑪巧克力及紐西蘭鮮奶油，吃起來濃厚香醇，11月9日至12月1日搭配CITY CAFE及指定飲料現省15元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言