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7-ELEVEN世界巧克力大賞 GODIVA獨家2新品小包裝太貼心

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
7-ELEVEN首次引進祕魯首家精品巧克力品牌「Cacaosuyo可可之源」，精選使用祕魯頂級可可打造的80%黑巧克力。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首次引進祕魯首家精品巧克力品牌「Cacaosuyo可可之源」，精選使用祕魯頂級可可打造的80%黑巧克力。圖／7-ELEVEN提供

今年過得好像特別快，一轉眼已邁入11月，天氣轉涼加上耶誕送禮需求，正是療癒感與節慶感十足的巧克力登場的重要時刻！7-ELEVEN「愛‧Sharing世界巧克力大賞」活動將於11月9日開跑，今年主打來自歐美日韓巧克力名店商品，共40款全新巧克力，活動期間指定商品最低第2件6折優惠，整體活動商品銅板價起，打造讓味蕾環遊世界的精品巧克力專門店，讓小資族也能隨時享受甜蜜療癒滋味。

11月4日起「愛‧Sharing世界巧克力大賞」商品搶先上架，特別推薦以下這4類巧克力新品，首推大人系高比例精品巧克力，包括與比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」攜手合作獨家引進全新主打包覆脆糖可可碎及香濃黑巧的臻粹巧克力系列，以及首次在台灣上市的醇享系列；並首次引進拿下有巧克力界奧斯卡之稱「世界巧克力大賽」超過百座獎項的祕魯首家精品巧克力品牌「Cacaosuyo可可之源」打造的80%黑巧克力。

另外，人氣熱賣商品秋冬新作也不可錯過，去年上市至今已熱銷百萬包韓國Sweetory杏仁巧克力球，推出葡萄QQ巧克力球新口味；還有去年2週熱銷4萬片的m&m’s片裝巧克力祭出全新黑巧克力口味、麥提莎巧克力球變身整片薄荷口味的麥芽脆心巧克力片、明治Meltykiss夾餡巧克力則是直接附上玫瑰金收納籃讓你拍照打卡。

而7-ELEVEN也呼應健康意識抬頭，新增許多日韓人氣堅果巧克力，以及夾餡巧克力帶來多重口感。還有化身甜點、飲料、冰品的創意新選擇，像是美式賣場熱賣的同品牌Truffettes法式松露巧克力，特別講究溫度陳列於18℃冷藏櫃；冷藏飲料則首度與南投巧克力名店「18度C巧克力工坊」合作推出初鹿牧場職人巧克力牛乳。甜點部分，則與中村甜點名店合作開發的「中村經典巧克力生乳捲」與「中村黑巧克力菠蘿泡芙」，添加比利時普艾瑪巧克力及紐西蘭鮮奶油，吃起來濃厚香醇，11月9日至12月1日搭配CITY CAFE及指定飲料現省15元。

酷聖石濃巧克力大棉花糖冰銅燒，7-ELEVEN獨家升級上市，濃郁巧克力冰淇淋夾入一整片棉花糖，每口都Q彈。圖／7-ELEVEN提供
酷聖石濃巧克力大棉花糖冰銅燒，7-ELEVEN獨家升級上市，濃郁巧克力冰淇淋夾入一整片棉花糖，每口都Q彈。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「愛‧Sharing世界巧克力大賞」今年精選來自歐美日韓巧克力名店、共40款全新巧克力商品，自11月9日起指定商品最低第2件6折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「愛‧Sharing世界巧克力大賞」今年精選來自歐美日韓巧克力名店、共40款全新巧克力商品，自11月9日起指定商品最低第2件6折優惠。圖／7-ELEVEN提供
將士力架花生巧克力、M&M’s巧克力等經典品牌巧克力變成杯裝冰淇淋。圖／7-ELEVEN提供
將士力架花生巧克力、M&M’s巧克力等經典品牌巧克力變成杯裝冰淇淋。圖／7-ELEVEN提供
去年上市至今已熱銷百萬包的韓國Sweetory杏仁巧克力球，今年推出葡萄QQ巧克力球新口味。圖／7-ELEVEN提供
去年上市至今已熱銷百萬包的韓國Sweetory杏仁巧克力球，今年推出葡萄QQ巧克力球新口味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」攜手合作引進全新系列，小條裝、單顆裝方便食用，主打包覆脆糖可可碎及香濃黑巧的臻粹雙重巧克力。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」攜手合作引進全新系列，小條裝、單顆裝方便食用，主打包覆脆糖可可碎及香濃黑巧的臻粹雙重巧克力。圖／7-ELEVEN提供
鐵盒裝的好時夾餡Drops巧克力球、巧珍珠牛奶巧克力/黑巧克力，方便攜帶、不沾手，隨時都能補充能量。圖／7-ELEVEN提供
鐵盒裝的好時夾餡Drops巧克力球、巧珍珠牛奶巧克力/黑巧克力，方便攜帶、不沾手，隨時都能補充能量。圖／7-ELEVEN提供
m&m’s片裝巧克力推出全新黑巧克力口味，麥提莎巧克力球也變身麥芽脆心巧克力片。圖／7-ELEVEN提供
m&m’s片裝巧克力推出全新黑巧克力口味，麥提莎巧克力球也變身麥芽脆心巧克力片。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「愛‧Sharing世界巧克力大賞」活動即將於11月9日開跑，精選來自歐美日韓巧克力名店商品，打造讓味蕾環遊世界的精品巧克力專門店。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「愛‧Sharing世界巧克力大賞」活動即將於11月9日開跑，精選來自歐美日韓巧克力名店商品，打造讓味蕾環遊世界的精品巧克力專門店。圖／7-ELEVEN提供

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