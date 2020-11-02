HUBLOT X 山本耀司 2020第二彈！迷彩潮流硬派風格

繼與日本知名設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）攜手打造Big Bang GMT全黑山本耀司腕表後，瑞士頂級製表品牌宇舶表（HUBLOT），今年再次根據設計師的標誌性織品元素與奔放的圖騰，推出Big Bang Unico迷彩山本耀司腕表，不規則線條、藍寶石表盤的疊加印刷設計，搭配宇舶表於2019年首次引入製表領域的硫化技術處理的表帶呈現原創迷彩圖騰，以最具時尚潮流的硬朗風格，再次席捲全球。

山本耀司多年來一直致力於以自我風格突破傳統設計，不斷質疑與挑戰現行時尚界的傳統準則，不斷開創新材質運用於作品中，挑戰時尚的定義。統日本工匠們編織的織物面料大部分是黑色的，山本耀司將迷彩圖騰融合傳統織物材質，在向工匠致敬的同時，也延伸傳統手工編織的歷史價值。