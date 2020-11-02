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HUBLOT X 山本耀司 2020第二彈！迷彩潮流硬派風格
繼與日本知名設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）攜手打造Big Bang GMT全黑山本耀司腕表後，瑞士頂級製表品牌宇舶表（HUBLOT），今年再次根據設計師的標誌性織品元素與奔放的圖騰，推出Big Bang Unico迷彩山本耀司腕表，不規則線條、藍寶石表盤的疊加印刷設計，搭配宇舶表於2019年首次引入製表領域的硫化技術處理的表帶呈現原創迷彩圖騰，以最具時尚潮流的硬朗風格，再次席捲全球。
山本耀司多年來一直致力於以自我風格突破傳統設計，不斷質疑與挑戰現行時尚界的傳統準則，不斷開創新材質運用於作品中，挑戰時尚的定義。統日本工匠們編織的織物面料大部分是黑色的，山本耀司將迷彩圖騰融合傳統織物材質，在向工匠致敬的同時，也延伸傳統手工編織的歷史價值。
限量發行200枚的Big Bang Unico迷彩山本耀司腕表，45毫米表殼由黑色霧面陶瓷打造，藍寶石表盤上疊加的輪廓線條形成不規則版塊，形成山本耀司標誌性迷彩圖騰，6點鐘位置有設計師簽名，表帶延續表盤上迷彩圖騰的原創結構設計，每塊材質均經過單獨切割、拼接、然後運用硫化工藝進行融合。腕表搭配快拆系統與第二款全黑表帶以供造型替換，並搭載宇舶表自製Unico飛返計時機芯，具備72小時動力儲存。
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