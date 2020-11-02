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掌握5大重點 秋冬來學《后翼棄兵》女主角復古穿搭

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
《后翼棄兵》女主角Beth通常都用極為貼身的上衣搭配高腰A字蓬蓬長裙或短裙，整體身形曲線會非常明顯。圖／Netflix提供
《后翼棄兵》女主角Beth通常都用極為貼身的上衣搭配高腰A字蓬蓬長裙或短裙，整體身形曲線會非常明顯。圖／Netflix提供

最近Netflix影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）備受熱議，緊湊的劇情和復古的時代氛圍讓許多影迷深深著迷。劇中刻畫出的是1950、60年代的時空背景，特色鮮明的穿衣風格和居家裝潢無疑是整齣戲一大亮點之一，有著一雙靈巧大眼的女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）也因為此劇也成為新一代的時尚偶像。不過到底要怎麼穿才能穿出像她在劇中的俏麗復古感？來看看小編整理的幾大重點吧！

★強調腰身

相信有看過電影《姊妹》（The Help）的人應該都有注意到，1950、60年代的穿衣風格非常強調腰身，所以能展顯出纖細腰部的洋裝、長裙很受歡迎。《后翼棄兵》中女主角Beth通常都用極為貼身的上衣搭配高腰A字蓬蓬長裙或短裙，整體身形曲線會非常明顯。

Beth通常都用極為貼身的上衣搭配高腰A字蓬蓬長裙或短裙，整體身形曲線會非常明顯。圖／擷取自Netflix
Beth通常都用極為貼身的上衣搭配高腰A字蓬蓬長裙或短裙，整體身形曲線會非常明顯。圖／擷取自Netflix
Beth通常都用極為貼身的上衣搭配高腰A字蓬蓬長裙或短裙，整體身形曲線會非常明顯。圖／擷取自Netflix
Beth通常都用極為貼身的上衣搭配高腰A字蓬蓬長裙或短裙，整體身形曲線會非常明顯。圖／擷取自Netflix

Beth通常都用極為貼身的上衣搭配高腰A字蓬蓬長裙或短裙，整體身形曲線會非常明顯。圖／擷取自Netflix
Beth通常都用極為貼身的上衣搭配高腰A字蓬蓬長裙或短裙，整體身形曲線會非常明顯。圖／擷取自Netflix
1950、60年代的穿衣風格非常強調腰身。圖／擷取自Netflix
1950、60年代的穿衣風格非常強調腰身。圖／擷取自Netflix
高領上衣。圖／Club Monaco提供
高領上衣。圖／Club Monaco提供

★滾邊細節

1950、60年代香奈兒的斜紋軟呢外套在美國前總統夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的示範下掀起流行，各種類似風格的外套、洋裝傾巢而出，尤其以滾邊細節搭釦子所呈現的那種優雅端莊感更是受到歡迎。

1950、60年代香奈兒的斜紋軟呢外套帶起滾邊細節流行，搭釦子所呈現的那種優雅端莊感更是受到歡迎。圖／Netflix提供
1950、60年代香奈兒的斜紋軟呢外套帶起滾邊細節流行，搭釦子所呈現的那種優雅端莊感更是受到歡迎。圖／Netflix提供
1950、60年代香奈兒的斜紋軟呢外套帶起滾邊細節流行，搭釦子所呈現的那種優雅端莊感更是受到歡迎。圖／擷取自Netflix
1950、60年代香奈兒的斜紋軟呢外套帶起滾邊細節流行，搭釦子所呈現的那種優雅端莊感更是受到歡迎。圖／擷取自Netflix
滾邊口袋外套，18,900元。圖／Tory Burch提供
滾邊口袋外套，18,900元。圖／Tory Burch提供

金屬扣裝飾Polo衫，12,900元。圖／Tory Burch提供
金屬扣裝飾Polo衫，12,900元。圖／Tory Burch提供
滾邊設計洋裝，21,900元。圖／Tory Burch提供
滾邊設計洋裝，21,900元。圖／Tory Burch提供
滾邊外套，25,900元。圖／Tory Burch提供
滾邊外套，25,900元。圖／Tory Burch提供

★小領片、彼得潘領

在劇中可以看到許多小領口設計，尤其彼得潘領在1960年代正式出現在成人服裝上，小小的圓領可愛精緻，點綴出更有童趣感的背心、洋裝。

《后翼棄兵》裡充滿小領片、強調腰身的裝扮，精緻優雅。圖／Netflix提供
《后翼棄兵》裡充滿小領片、強調腰身的裝扮，精緻優雅。圖／Netflix提供
在劇中可以看到許多小領口設計。圖／擷取自Netflix
在劇中可以看到許多小領口設計。圖／擷取自Netflix
Marc Jacobs秋冬也推出不少1960年代風格單品。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs秋冬也推出不少1960年代風格單品。圖／Marc Jacobs提供

★直身線條大衣

無論是大翻領垂墜感大衣，或是Beth在最後一集中穿的立領硬挺大衣，都是直身線條剪裁。

直身線條剪裁大衣。圖／擷取自Netflix
直身線條剪裁大衣。圖／擷取自Netflix
直身線條剪裁大衣。圖／擷取自Netflix
直身線條剪裁大衣。圖／擷取自Netflix

Marc Jacobs秋冬也推出不少1960年代風格單品。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs秋冬也推出不少1960年代風格單品。圖／Marc Jacobs提供

★針織外套

小小一件針織外套，與有領子的背心、襯衫做出多層次穿搭，帶著一點書卷氣息，也是在劇裡很常見到的造型。

小小一件針織外套，與有領子的背心、襯衫做出多層次穿搭，帶著一點書卷氣息，也是在劇裡很常見到的造型。圖／擷取自Netflix
小小一件針織外套，與有領子的背心、襯衫做出多層次穿搭，帶著一點書卷氣息，也是在劇裡很常見到的造型。圖／擷取自Netflix
小小一件針織外套，與有領子的背心、襯衫做出多層次穿搭，帶著一點書卷氣息，也是在劇裡很常見到的造型。圖／擷取自Netflix
小小一件針織外套，與有領子的背心、襯衫做出多層次穿搭，帶著一點書卷氣息，也是在劇裡很常見到的造型。圖／擷取自Netflix
針織外套，10,900元。圖／Tory Burch提供
針織外套，10,900元。圖／Tory Burch提供
襯衫毛衣，16,900元。圖／Tory Burch提供
襯衫毛衣，16,900元。圖／Tory Burch提供
背心，12,900元。圖／Tory Burch提供
背心，12,900元。圖／Tory Burch提供

甘迺迪 香奈兒

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