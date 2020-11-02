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掌握5大重點 秋冬來學《后翼棄兵》女主角復古穿搭
最近Netflix影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）備受熱議，緊湊的劇情和復古的時代氛圍讓許多影迷深深著迷。劇中刻畫出的是1950、60年代的時空背景，特色鮮明的穿衣風格和居家裝潢無疑是整齣戲一大亮點之一，有著一雙靈巧大眼的女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）也因為此劇也成為新一代的時尚偶像。不過到底要怎麼穿才能穿出像她在劇中的俏麗復古感？來看看小編整理的幾大重點吧！
★強調腰身
相信有看過電影《姊妹》（The Help）的人應該都有注意到，1950、60年代的穿衣風格非常強調腰身，所以能展顯出纖細腰部的洋裝、長裙很受歡迎。《后翼棄兵》中女主角Beth通常都用極為貼身的上衣搭配高腰A字蓬蓬長裙或短裙，整體身形曲線會非常明顯。
★滾邊細節
1950、60年代香奈兒的斜紋軟呢外套在美國前總統夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的示範下掀起流行，各種類似風格的外套、洋裝傾巢而出，尤其以滾邊細節搭釦子所呈現的那種優雅端莊感更是受到歡迎。
★小領片、彼得潘領
在劇中可以看到許多小領口設計，尤其彼得潘領在1960年代正式出現在成人服裝上，小小的圓領可愛精緻，點綴出更有童趣感的背心、洋裝。
★直身線條大衣
無論是大翻領垂墜感大衣，或是Beth在最後一集中穿的立領硬挺大衣，都是直身線條剪裁。
★針織外套
小小一件針織外套，與有領子的背心、襯衫做出多層次穿搭，帶著一點書卷氣息，也是在劇裡很常見到的造型。
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