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噶瑪蘭好威！ 獲ISC世界威士忌產區年度蒸餾酒廠冠軍

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
噶瑪蘭酒廠勇奪「世界威士忌產區年度蒸餾酒廠冠軍」。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭酒廠勇奪「世界威士忌產區年度蒸餾酒廠冠軍」。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

金車噶瑪蘭再次讓臺灣站上國際舞台！在10月底剛公布的英國 ISC 國際烈酒競賽（International Spirits Challenge）中，噶瑪蘭威士忌抱回 1 面雙金牌、9 面金牌肯定。在此同時，噶瑪蘭威士忌酒廠再下一城，榮耀加冕成為世界威士忌產區年度蒸餾酒廠冠軍（World Whisky Producer of The Year）。

而在先前的英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽（International Wine & Spirits Competition）中，金車噶瑪蘭「經典獨奏Amontillado雪莉桶原酒」、「經典獨奏Manzanilla雪莉桶原酒」，也抱回英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽2面特金牌。

金車噶瑪蘭在具有高度影響力，每年吸引70多個國家、超過1700款作品參賽，被稱為「烈酒世界盃」的英國 ISC 國際烈酒競賽中，帶回 1 面雙金牌、9 面金牌殊榮。

其中「噶瑪蘭經典獨奏 Vinho 葡萄酒桶威士忌原酒」贏得「雙金牌」最高評分之肯定。此款威士忌經過獨特的「S.T.R.燒烤桶工藝」處理，甜美果香與木質香韻層次，細緻繽紛的口感伴隨大火燒烤留下的焦糖風味，是工藝與藝術完美結合的傑作。而上週英國倫敦更傳回好消息，ISC第25屆最終決選名單出爐，噶瑪蘭威士忌酒廠獲頒「世界威士忌產區年度蒸餾酒廠冠軍」，再次證明全球評審專家對於金車噶瑪蘭的強力肯定。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

而英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽是威士忌業界公認的全球頂級競賽，創辦於1969年，至今已舉辦超過50屆，每年吸引近90個國家的酒廠參賽角逐，有「酒界奧斯卡」的美稱。競賽酒款由具有官方頭銜的大師級烈酒專家、知名酒廠首席調酒師與烈酒作家等專業人士組成，進行公開、公正的盲飲品鑑與合議評分，授予特金牌、金牌、銀牌、銅牌等獎項。

今年「噶瑪蘭經典獨奏 Amontillado 雪莉桶原酒」、「噶瑪蘭經典獨奏 Manzanilla 雪莉桶原酒」雙雙獲得高達 98 分的特金牌肯定，評審盛讚噶瑪蘭經典獨奏Amontillado雪莉桶原酒的香氣凝聚而奔放，巧克力、聖誕節蛋糕和甜美辛香料的多層次風味帶出厚實的酒體，於口中綿延，麥芽、橡木辛香、煙燻氣息與柳橙皮的清香交織成曼妙尾韻，十分迷人。噶瑪蘭經典獨奏Manzanilla 雪莉桶原酒，則被評審認為綻放乾果、辛香料和黑巧克力的濃郁香氣，甜蜜且令人垂涎，是一支傑出不可多得的威士忌。

金車噶瑪蘭自2005年建廠，開創臺灣威士忌產業，2008年第一支屬於臺灣的威士忌問世，2010年開始參加國際各大烈酒競賽，至今已累積榮獲475面金牌。歷經2016年擴廠，於2017年勇奪IWSC全球唯一的「年度蒸餾酒廠冠軍獎盃 （The Distiller of The Year）」，引發熱烈迴響。2018 年金車集團董事長李添財、總經理李玉鼎，更雙雙入選 WWA 世界威士忌競賽之威士忌名人堂 （Hall of Fame），成為華人首獲此殊榮之父子檔。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

金車噶瑪蘭「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」，抱回有「烈酒世界盃」之稱的英國ISC國際烈酒競賽雙金牌。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」，抱回有「烈酒世界盃」之稱的英國ISC國際烈酒競賽雙金牌。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭「經典獨奏Amontillado雪莉桶原酒」、「經典獨奏Manzanilla雪莉桶原酒」，抱回英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽2面特金牌。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭「經典獨奏Amontillado雪莉桶原酒」、「經典獨奏Manzanilla雪莉桶原酒」，抱回英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽2面特金牌。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭酒廠熟成倉庫。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭酒廠熟成倉庫。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭 英國 葡萄酒

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