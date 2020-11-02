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姜漢娜、高雅羅必追新劇 穿搭閃耀青春氣息
本季必追韓劇最新秋季韓劇之一為tvN的「Start-Up：我的新創時代」，講述一群夢想在「韓國矽谷」創業成功的年輕人，四位主角分別由秀智、南柱赫、金宣虎、姜漢娜共同擔任，是俊男美女的青春組合。其中曾與男星王大陸傳出緋聞的姜漢娜飾演富二代出身的CEO「元仁才」，女強人性格的她，在劇中穿著俐落的撞色西裝，搭配施華洛世奇（Swarovski）經典Tennis系列耳環，為角色增添率性魅力。
同時搶進這一檔期還有由高雅羅與李宰旭主演的浪漫喜劇「Do Do Sol Sol La La Sol」。女主角高雅羅飾演天真浪漫的鋼琴家具蘿蘿，田公主般的天之驕女，但因故「落難」，遇上小鮮肉李宰旭，展開一連串的浪漫愛情故事。高雅羅在劇中角色個性單純可愛，配戴閃亮迷人施華洛世奇水晶的經典圓圈設計Attract耳環，為整體造型增添甜美活潑的討喜氣質。
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