吃尾牙！饗食天堂「滿15人送2人」、果然匯「滿10送1」

隨著2020即將進入尾聲，饗賓餐旅集結旗下的饗食天堂、果然匯、開飯川食堂、饗泰多等品牌，聯手推出一系列春酒與尾牙優惠活動，包括滿15人送2人、滿10人送1人等不同優惠方案，另外還有加碼抽獎活動，最高可獲得餐券5,000元。

「饗食天堂」此次推出號稱史上最優惠的歲末活動，平日用餐滿15人，即送2人免費（限20人以上團體客），讓賓客們輕鬆享用200道以上的各國料理。提供蔬食料理的「果然匯」則於今年首度推出平日用餐每10人，即贈1人免費；每30人，加贈1人免費的優惠專案（限20人以上團體客），以無肉多蔬的異國料理型態，帶來不同的春酒尾牙風格。

「開飯川食堂」與泰式風格餐廳「饗泰多」，則各推出平日用餐的多人歡聚方案。開飯川食堂8人套餐5,688元、10人套餐6,888元；饗泰多的呷尚飽8人套餐5,688元、金澎派10人套餐6,688元。另外用餐人數10人以上，並於用餐日7天前訂位成功，可享當日整筆消費95折的早鳥優惠。同時還有加碼活動，凡用餐日點選8人或10人套餐，即可參加抽獎，點1組可抽1次，最大獎可獲得餐券5,000元。