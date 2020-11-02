台灣咖啡節劍湖山推出第2杯0元 入園省200再送古坑咖啡

台灣咖啡節登場，劍湖山世界11月1日至11月30日率先推出主題樂園喝咖啡大方送，11月入園，成人購票現省200元，再加碼贈送160元的古坑咖啡1杯，且可享受第2杯0元的優惠，雲林良品首獎咖啡伴手禮全面8折優惠。

2020台灣咖啡節劍湖山世界率先開跑，可參觀咖啡茶藝博覽館、體驗國際級遊樂設施、欣賞蒙古國極限特技秀等，還可品嘗咖啡香。

劍湖山世界總經理王瑞堂表示，只要在劍湖山主題樂園和劍湖山渡假大飯店的中庭酒吧等8家指定店家喝咖啡，可享第2杯0元優惠，在劍湖山咖啡茶藝博覽館購買雲林良品首獎咖啡伴手禮，全面八折，詳情請洽劍湖山世界官網。