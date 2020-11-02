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男藝人產房脫上衣露出精實肌肉抱兒 網友紛紛猜測是他
台大婦產名醫施景中最近在臉書上分享一段真實故事，指稱有一位很有名而且帥氣的男明星，陪太太進產房，孩子出生後，護理師將產婦的衣服解開，把新生兒貼著媽媽的肌膚靠，並鼓勵爸爸也要學習親子接觸，結果這名男明星立刻脫下上衣，露出精壯的肌肉，準備也「接觸」一下，結果讓滿產房的女醫師與女護理師個個都驚訝到嘴巴合不攏，產房頓時變成「福利社」
網友紛紛猜測到底是哪一位男明星，但施景中基於保護隱私的原則不願透露，大家都覺得這位藝人「好可愛」、「應該是很有愛的爸爸」，有人猜是王明陽，也有人猜王力宏、宥及馬志翔等。
施景中表示，這段故事是另一家大醫院的醫師分享給他的，而婦產科醫師通常都會鼓勵孩子出生後，馬上與媽媽進行肌膚接觸，讓孩子學習尋找媽媽的乳頭喝奶，即使肚子不餓，藉由肌膚接觸，媽媽的體溫與擁抱，也馬上能讓孩子感到穩定。
這名男明星陪著太太進產房，產後太太還在產台上，護理師馬上將太太的衣服解開，把孩子抱到太太的胸前，這位男明星當時是新手爸爸，看到護理師解衣服的動作，好奇詢問「為什麼要這樣？」護理師告知「這是親子肌膚接觸，很重要喔！」、又補了一句「把拔也要學哦。
而這位男明星不只長得帥，還有一身精實的肌肉，聽到護理師這麼說，馬上二話不說，就把身上綠色的手術衣及裡面的衣服脫光光，露出滿身肌肉，也準備與孩子接觸一番。
看到這一幕，施景中在臉書上開玩笑「聽說那一天產房的護理師們和女醫師們，眼睛瞪大😲、嘴巴都張開開合不起來🐥🐥🐥，有沒有口水流滿地我就不知道了」
網友們表示「原來這是產房才有的福利」、「肌肉不夠壯就不能用這招」、「產婦應該很想叫先生出去哈哈」、「是不是我沒胸肌所以當初被醫院拒絕進入產房」。
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