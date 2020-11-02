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老街總是一模一樣？日專家來台分享地方工藝運動秘訣

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
日本金澤21世紀美術館特任館長秋元雄史透過預錄舉行演講，闡述如何透過美術館與藝術力，以工藝運動重塑地方觀光魅力。圖／遠東集團徐元智紀念基金會提供
日本金澤21世紀美術館特任館長秋元雄史透過預錄舉行演講，闡述如何透過美術館與藝術力，以工藝運動重塑地方觀光魅力。圖／遠東集團徐元智紀念基金會提供

後疫情時代面對國旅重新崛起，地方文化如何透過藝術重新塑造觀光魅力？遠東集團徐元智紀念基金會上周末舉辦「2020遠東建築講座—『藝術．重構．設計』國際論壇」，邀請日本金澤21世紀美術館特任館長秋元雄史透過預錄舉行演講，闡述如何透過美術館與藝術力，以工藝運動重塑地方觀光魅力。

遠東集團徐元智紀念基金會執行長黃茂德表示，原訂3月舉辦的論壇，邀來秋元雄史、大陸建築師張永和及香港大學建築系教授曾慶豪等，卻因疫情無法來台。秋元雄史仍以錄影方式參加講座，期待為後疫情時代的台灣帶來精采花火。

秋元雄史在錄影講座中以「淺談工藝產地的再基地化」為題，闡述美術館在現代社會可扮演的角色。他以金澤21世紀美術館為基地，推動擴及北陸地區的工藝復興運動，讓沒接觸過傳統工藝的年輕世代，也能透過此一運動喜歡工藝。

「現今的日本全體都在反思國家的實力在哪？要以什麼想法建設國家？」秋元認為，IT經濟固然是重要的支柱，但還得以日本地方美學不可或缺的「工藝」為中心思考未來產業。他表示，整合地方觀光產業、強化訪日旅行政策，是日本目前用力推行的方向；在此一趨勢下應結合工藝，透過工藝觀光化振興地方產業。

「老街」總是一模一樣？秋元認為，傳統推廣工藝總以行政體系劃分界線，「被封閉的藝術一點也不有趣」。他推動的「Go for KOGEI （為了工藝）」運動打破行政界線，包含石川、富山和石井三縣，希望以旅行為基礎，讓遊客「一邊遊玩一邊欣賞工藝」。

北陸地區擁有許多歷史建築，秋元將之轉型為展場，「把老街視為一個大藝廊」。他利用既有的餐廳和服裝店，在正常營運狀態下舉辦工藝展覽，並邀來料理和工藝職人攜手創造獨特菜單。他也舉辦「金澤未來茶會」，邀領袖人物擔任茶會主人；同時推動「黑客松」活動，媒合創作人與自己喜歡的跨域人組成小組，激盪出新的創作並發表。

以此一運動推動的茶道文化為例，秋元表示，人們透過喝茶的日常行為，感受思考形而上的美，是一種「可共享的亞洲式感覺」；是非常身體性的感知、和西方審美觀念截然不同。這是包括台灣在內的亞洲國家必須珍視的美感意識，「必須傳承給未來世代」。

歷史建築 美術館

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