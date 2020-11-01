快訊

封城還是戰爭前奏？ 陸下令研擬家庭緊急物資儲備建議清單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

85折再送300！海壽司「穴子、鮭魚子壽司+10元多1貫」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
海壽司自11月起，推出一系列優惠方案。圖／海壽司提供
海壽司自11月起，推出一系列優惠方案。圖／海壽司提供

隨著各大百貨公司於11月舉行週年慶活動，連鎖迴轉壽司「海壽司」自11月起，也舉行一系列的優惠活動，包括有指定日85折起、加贈300元抵用券、滿千送百等回饋活動，另外還有鮭魚生魚片99元、穴子握壽司加10元多1貫等不同的方案。

海壽司本次推出的優惠方案中，指定於11月的「每週三」用餐（11月4日、11月11日、11月18日、11月25日），可享原價品項88折優惠，再贈300元抵用券；單筆消費滿1,500元，則可改享85折優惠。另外自即日起至11月30日期間，單筆消費滿千元，即贈送百元抵用券；另外「鮭魚生魚片」原價每份150元，外帶優惠價99元（每單限1份）。

除了品牌優惠之外，海壽司也於各分店推出不同的優惠方案。「松高店」於11月11日，推出「穴子握壽司加10元多1貫」的當日限定活動；「京站小碧潭店」則於11月22日，推出「鮭魚子手捲第2份半價」的優惠；「台北京站店」在11月23日至11月27日期間，推出「鮭魚子軍艦加10元多1貫」的方案，讓民眾在週年慶購物之餘，也能享受品嚐壽司的樂趣。

壽司 生魚片 北京

延伸閱讀

交往紀念日帶女友吃「高級壽司店」慘被分手 真相曝光網友拍手叫好

浮誇系厚鮭魚丼飯超銷魂！台南「伊豆讚壽司專賣」平價高CP值，鮭魚控尖叫

有夠像！媽媽手作饅頭模仿壽司菜單 網驚嘆：請收下我的膝蓋

影／空拍泳客游過大群鮭魚 鯊魚就在身邊大快朵頤

相關新聞

象印× boven快閃店 打卡送Q版扭蛋、限量加價購保溫杯

象印攜手日本設計師組合「TENT」的治田將之與青木亮作，於今年9月在台推出時尚簡約又帶點日式禪意的「STAN.時尚廚房家...

張毅從金獎導演、負債上億 到博物館典藏的琉璃事業

「琉璃工房」創辦人之一張毅，日前因病過世；雖然如今他以琉璃藝術出名，但其實在1987年與楊惠姍共同創辦「琉璃工房」之前，...

85折再送300！海壽司「穴子、鮭魚子壽司+10元多1貫」

隨著各大百貨公司於11月舉行週年慶活動，連鎖迴轉壽司「海壽司」自11月起，也舉行一系列的優惠活動，包括有指定日85折起、...

大師兄推「銷魂水餃」！剝皮辣椒豬、麻辣炒豬肉2口味

以「麻辣乾拌麵」在網路上累積高度人氣的「大師兄銷魂麵舖」，繼推出快煮麵之後，將於11月4日再新推出「大師兄銷魂水餃」，共...

蝦皮購物結盟全國電子 雙11大搶3C商機

蝦皮購物今年布局線上專店策略，看好3C家電線上消費力持續上升，結盟「全國電子」，串聯全國電子會員機制，讓蝦皮購物用戶同享...

讀者限定活動｜500輯年度活動500趴 請你喝冠軍咖啡

2020秋末最盛大的派對「500趴」即將在11月7日隆重舉行，此次榮幸邀請到各領域代表人物共襄盛舉，有36個品牌出席，更...

加了蜂蜜的巧克力！GUCCI全新棕色系列優雅百搭

偏好低調簡約穿搭的人，通常挑選包款也會以能滿足類似搭配需求的款式、配色為主。除了黑、白兩色之外，棕色其實也很符合這樣的特...

張毅、楊惠姍淡出螢光幕前 透過作品持續結緣電影

金馬、亞太雙影后楊惠姍，是1980年代台灣「新電影浪潮」代表性人物，作品近一百四十部，平均每年演出超過十部電影。她與張毅...

百貨據點年收破千萬 琉璃工房常獲企業送禮青睞

琉璃工房今天在官方臉書（Facebook）專頁上公布，琉璃工房創辦人張毅於11月1日清晨辭世，享壽69歲。琉璃工房長年在...

大眼版瑪麗安東尼！MOSCHINO秋冬動漫主題超可愛

擁有水汪汪大眼睛的漫畫角色，是陪伴許多人長大的美好回憶。今年秋冬MOSCHINO就把瑪麗安東尼(Marie Antoin...

把毛小孩印在包包上 Valentino推出鉚釘萌寵系列

有養寵物的人應該都明白把毛小孩獨自留在家裡的那種煎熬感受，更別提當他離開我們的那天到來會有多難過。時尚品牌Valenti...

獨／陪伴高雄人4年！人氣彩色貨櫃屋「集盒」劃下句點

創立於2017年4月的高雄人氣打卡點「集盒．Kubic」，因面臨都市轉型，自10月31日正式劃下句點，結束4年的時光，經...

熱門新聞

打流感疫苗昏睡心臟不適 嘉義舞團女團長：命快去一半

殺破狼周運勢／雙子工作能力受突顯 天秤倒霉事結束了

未來一周後期天氣變數大 取決閃電颱風怎麼走

一張圖看天氣！下周兩波東北風搗亂 閃電颱風路徑不明

「風王」天鵝急速增強破紀錄 氣象局曝2大因素

「氣質擔當」宋慧喬換上秋裝 美得像童話般不可思議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。