85折再送300！海壽司「穴子、鮭魚子壽司+10元多1貫」

隨著各大百貨公司於11月舉行週年慶活動，連鎖迴轉壽司「海壽司」自11月起，也舉行一系列的優惠活動，包括有指定日85折起、加贈300元抵用券、滿千送百等回饋活動，另外還有鮭魚生魚片99元、穴子握壽司加10元多1貫等不同的方案。

海壽司本次推出的優惠方案中，指定於11月的「每週三」用餐（11月4日、11月11日、11月18日、11月25日），可享原價品項88折優惠，再贈300元抵用券；單筆消費滿1,500元，則可改享85折優惠。另外自即日起至11月30日期間，單筆消費滿千元，即贈送百元抵用券；另外「鮭魚生魚片」原價每份150元，外帶優惠價99元（每單限1份）。

除了品牌優惠之外，海壽司也於各分店推出不同的優惠方案。「松高店」於11月11日，推出「穴子握壽司加10元多1貫」的當日限定活動；「京站小碧潭店」則於11月22日，推出「鮭魚子手捲第2份半價」的優惠；「台北京站店」在11月23日至11月27日期間，推出「鮭魚子軍艦加10元多1貫」的方案，讓民眾在週年慶購物之餘，也能享受品嚐壽司的樂趣。