大師兄推「銷魂水餃」！剝皮辣椒豬、麻辣炒豬肉2口味

以「麻辣乾拌麵」在網路上累積高度人氣的「大師兄銷魂麵舖」，繼推出快煮麵之後，將於11月4日再新推出「大師兄銷魂水餃」，共有「剝皮辣椒豬肉」、「麻辣炒豬肉」等2種口味，讓民眾在家也能品嚐到不同以往的麻辣滋味。

創立於2017年的大師兄銷魂麵，最初為大師兄麻辣鍋物搭配的產品，後來獨立發展成為店鋪，並且跨足快煮麵電商市場。大師兄此次全新推出的「銷魂水餃」，由機器製成後，再以人工手工捏花，增添麵皮的紮實感；標榜單顆重28公克，皮餡比達1:2，而且豬肉餡料含量為55%以上，有別於市面水餃的25公克、皮餡比1:1。除了餡料不添加味精外，並使用智利A.Ta沙漠湖鹽取代食鹽，不僅溫潤回甘，鈉含量更下降30%，減低身體負擔。